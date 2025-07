Décès de la figure du football marocain Ahmed Faras

Photo : Fédération marocaine de football/CVN

Le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a exprimé "ses sincères condoléances et sa compassion à la famille et aux proches" du défunt ainsi qu'à "toute la grande famille du football marocain".

Attaquant emblématique, Ahmed Faras a évolué toute sa carrière au club de la Jeunesse de Mohammedia (1965-1982), remportant le championnat en 1980, la Coupe du Trône en 1972 et 1975, ainsi que la Supercoupe en 1975. Il a également terminé meilleur buteur du championnat à deux reprises (1969 et 1973), avec 16 buts, avant de prendre sa retraite en 1982.

Sous le maillot de l'équipe nationale, il a inscrit 36 buts en 94 sélections entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, un record.

En 1975, il est devenu le premier Marocain et Arabe à remporter le Ballon d'or africain. Un an plus tard, il a mené les Lions de l'Atlas à leur seul sacre continental lors de la CAN en Ethiopie, décrochant aussi l'or aux Jeux arabes.

AFP/VNA/CVN