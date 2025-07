La 13e étape du Tour de France : contre-la-montre et contre la pente

La 13 e étape du Tour de France vendredi 18 juillet entre Loudenvielle et l'altiport de Peyragudes propose un contre-la-montre atypique, long de seulement 10,9 km à peine mais dont les huit derniers sont entièrement en montée, du sur mesure pour Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

>> Tour de France : Vauquelin, et maintenant ?

>> Tour de France : Abrahamsen remporte la 11e étape à Toulouse

Photo : AFP/VNA/CVN

Autant le premier chrono lors de la cinquième étape, remporté par Remco Evenepoel à Caen, avait été plat, autant celui des Pyrénées est terriblement raide.

"C'est complètement différent. Il y a trois kilomètres vallonnés, pas vraiment en col, mais derrière, il y a les huit kilomètres de montée à 7,9% de moyenne pour finir avec cette fameuse dernière rampe qui est abominable", explique Thierry Gouvenou, l'architecte du parcours.

Après trois bornes d'échauffement, les coureurs vont ainsi, un par un, emprunter la route du col de Peyresourde pour terminer sur l'altiport de Peyragudes, où les attend un dernier kilomètre effectivement assez épouvantable à 13% de moyenne.

"Le final est très rectiligne, très large, avec des passages à 16%. Il y a moyen de se mettre mal dans cette étape et de finir complètement épuisé", prévient Gouvenou.

Les tout meilleurs devraient monter à 24 ou 25 km/h pour un peu plus de 25 minutes d'efforts. Tout le monde devrait prendre son vélo de route traditionnel, sans prolongateurs, et alléger sa machine au maximum pour dompter la pente.

Le meilleur spécialiste de chrono du monde, le champion olympique Remco Evenepoel, devrait être moins à l'aise sur ce terrain que Pogacar et Vingegaard.

"Ce n'est pas vraiment un chrono, c'est juste une arrivée au sommet que tout le monde fait tout seul. Ca va être un effort total jusqu'au sommet", dit le Belge.

"C'est un chrono pour purs grimpeurs donc pas pour moi", acquiesce le Haut-Pyrénéen Bruno Armirail, champion de France du contre-la-montre et quatrième à Caen.

Peyragudes a connu plusieurs vainqueurs de renom dans le Tour de France.

Tadej Pogacar s'y était imposé au sprint face à Jonas Vingegaard en 2022 mais c'était alors un simple lot de consolation puisque le Danois avait déjà fait la différence dans les Alpes.

Cinq ans plus tard, Romain Bardet avait jailli dans la dernière rampe pour l'emporter devant Rigoberto Uran et Fabio Aru. Et, en 2012, c'est Alejandro Valverde qui s'était illustré en conclusion d'un raid solitaire de 35 kilomètres.

Premier départ à Loudenvielle à 13h10, dernier départ à 17h05 pour une arrivée estimée à 17h31.

AFP/VNA/CVN