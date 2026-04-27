Top 14 : Toulouse chute à domicile contre Clermont

Clermont-Ferrand a créé la sensation dimanche 26 avril en s'imposant à Toulouse (27-24), infligeant au leader du Top 14 sa première défaite à domicile depuis près d'un an lors de la 22 e journée du championnat.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Toulousains n'avaient plus perdu dans la Ville Rose depuis le 17 mai 2025 et un revers face au Racing 92 (37-35), alors que la première place de la saison régulière était assurée.

Le Stade toulousain dispose toujours d'un matelas confortable en tête du Top 14 avec 12 points de plus que son dauphin palois, mais le travail à accomplir par Ugo Mola et son staff est énorme, moins d'un mois après la désillusion de l'élimination en Champions Cup contre Bordeaux-Bègles.

Les Clermontois réalisent en revanche le coup parfait, et se hissent à la cinquième place avec 61 points, plus que jamais en course pour une place en phase finale.

Les Rouge et Noir, qui évoluaient en beige au Stadium, avec un maillot identique à celui porté par les footballeurs du TFC samedi contre Monaco (2-2), ont connu une soirée bien étrange, peu habitués à être mis en difficulté sur leurs terres.

Dans la douceur printanière toulousaine, la soirée a d'abord commencé sans l'ombre d'un nuage. Teddy Thomas a aplati le ballon dans l'en-but après seulement 42 secondes, superbement servi par Romain Ntamack.

La perspective d'un match à sens unique s'est épaissie lorsque Meafou, en puissance (9e) puis Paul Graou, pour sa 100e avec Toulouse, ont porté le score à 21-0 après seulement 10 minutes de jeu. Mais comme à Glasgow en décembre dernier en Champions Cup, les Toulousains ont alors perdu le fil de leur rugby.

Indiscipline

Et ni le carton orange attribué au deuxième ligne clermontois Marcos Kremer (23e), ni le carton jaune reçu par Harry Plummer (31e), à chaque fois pour des chocs à la tête avec Kalvin Gourgues, n'ont permis aux coéquipiers d'Antoine Dupont, sur le banc au coup d'envoi, de s'envoler.

Au contraire. Clermont est patiemment revenu dans la partie, s'appuyant sur une conquête solide et sur les très nombreuses scories toulousaines. Léon Darricarrère a remis la marche avant pour l'ASM (14e) puis le capitaine Baptiste Jauneau a ramené son équipe à sept longueurs (21-14, 31e).

Après la pause, et alors que les Clermontois étaient de nouveau à 15, le pilier Giga Tutisani a permis aux Auvergnats de revenir à trois petits points.

La défense de fer des Jaunards et l'indiscipline toulousaine ont ensuite fait basculer la partie, le buteur néo-zélandais Harry Plummer se chargeant, de deux coups de pied, de donner l'avantage aux siens.

Maladroits et peu inspirés, les Toulousains ont laissé filer des balles de match dans les 22 mètres adverses, et ont du s'incliner. Sans demi-finale européenne à disputer le week-end prochain, ils ont désormais deux semaines pour se remettre la tête à l'endroit, avant un déplacement attendu contre Toulon, le 9 mai.

AFP/VNA/CVN



