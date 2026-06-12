Le stade Azteca et Shakira lancent le Mondial-2026

Cinq semaines de compétition dans trois pays (Mexique, États-Unis et Canada), 48 équipes : le coup d'envoi de la Coupe du monde de football a été donné jeudi 11 juin lors d'une cérémonie d'ouverture au stade Azteca de Mexico dont Shakira a fait vibrer les 80.000 spectateurs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le spectacle d'une vingtaine de minutes précédait la première des 104 rencontres du tournoi entre le Mexique et l'Afrique du Sud, qui a débuté avec un peu de retard, à 13h06 locales (19h06 GMT, 21h06 à Paris). Un remake du match d'ouverture du Mondial-2010.

Comme il y a 16 ans en Afrique du Sud, Shakira a été la star de cette cérémonie. Après l'hymne du Mondial-2010 Waka Waka (This Time for Africa), devenu un tube, la Colombienne, lunettes de soleil, body jaune et jupe mauve, est apparue dans l'enceinte pour entonner "Dai Dai", une des chansons créées pour le Mondial-2026, associée à l'étoile nigériane Burna Boy. Un titre en espagnol et anglais mêlant afrobeat et rythmes caribéens, interprété au milieu de dizaines de danseuses et danseurs.

Avant elle, le groupe mexicain Maná, le chanteur pop vénézuélien Danny Ocean, le groupe Los Ángeles Azules, la star colombienne du reggaeton J Balvin ou encore l'Hispano-Mexicaine Belinda s'étaient succédé après un premier tableau mettant en scène des danseurs vêtus de costumes indigènes - coiffés de grandes plumes - et des femmes en tenues traditionnelles, accompagnés de joueurs de tambours.

Avant le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, une autre star a fait son apparition: l'actrice mexicaine Salma Hayek. En tailleur rouge et foulard rouge et vert aux couleurs de son pays, elle est venue lancer la cérémonie protocolaire. Les drapeaux des 48 pays en lice ont ensuite été disposés autour du rond central.

Le ténor italien Andrea Bocelli, vêtu de sa traditionnelle veste de velours bordeaux, a ensuite interprété, en compagnie de la chanteuse sud-coréenne EJAE, l'hymne national du Mondial, intitulé DNA, un mélange d'opéra et de musique électronique produit par le DJ français David Guetta.

Salma Hayek est revenue pour remettre le trophée de la Coupe du Monde au président de la Fifa Gianni Infantino. Les sélections mexicaine et sud-africaine ont fait alors leur entrée avant que les hymnes nationaux ne résonnent dans le stade Azteca, survolé ensuite par un hélicoptère sous lequel un drapeau mexicain était attaché.

AFP/VNA/CVN