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La médaille de Pelé au Mondial-1958, mise aux enchères, devrait atteindre les 500.000 livres

La médaille de champion du monde remise à la légende brésilienne Pelé à l'issue de la finale de la Coupe du monde 1958 devrait atteindre les 500.000 livres sterling (580.000 euros) lors d'une vente aux enchères en Angleterre plus tard ce mois-ci.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La médaille de Pelé, tout jeune adolescent surdoué, fait partie d’un catalogue de 450 objets liés à la Coupe du monde mis en vente par les spécialistes des souvenirs sportifs BUDDS, qui visent au total quelque 2 millions de livres sterling (2,32 M EUR).

Un maillot du Brésil porté par Pelé lors de la finale de 1958 est estimé à plus de 6 millions de dollars dans le cadre d’une vente aux enchères distincte chez Sotheby’s à New York, qui se déroulera du 29 juin au 16 juillet, soit trois jours avant la finale de la Coupe du monde qui a débuté ce jeudi 11 juin.

Dans cette finale mémorable de 1958, Pelé, 17 ans, a marqué un doublé lors de la large victoire 5-2 contre la Suède, pays hôte. Soit la première des cinq couronnes mondiales du Brésil, dont trois avec "O Rei", un record.

Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est décédé en décembre 2022 à l’âge de 82 ans après avoir été diagnostiqué d’un cancer du côlon.

Parmi les autres lots de la vente aux enchères britannique figure le maillot porté par le gardien de but anglais Gordon Banks, auteur d'un arrêt exceptionnel face à Pelé lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique. Ce qui a fait dire à Pelé : "J’ai marqué un but, mais Banks l’a arrêté".

Les passionnés pourront également enchérir sur la médaille d'or d'une autre vedette du foot anglais Alan Ball, sacré champion du monde en 1966.

Une vente aux enchères en ligne se déroule du 1er au 21 juin, avec des maillots des nations participant à la Coupe du monde 2026, avant une vente en présentiel le 25 juin dans les salles des enchères de BUDDS à Wellingborough, dans le Centre de l’Angleterre.

AFP/VNA/CVN