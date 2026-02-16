Tô Lâm présente ses vœux du Têt au CP, aux autorités et au peuple de Hanoï

Dans la soirée du 16 février (soit le 29 e jour du dernier mois lunaire de l’année du Serpent), à l’approche du moment sacré du passage entre l’année ancienne et la nouvelle, le secrétaire général Tô Lâm et une délégation l'accompagnant se sont rendus pour offrir de l’encens au monument dédié à l’empereur Ly Thai Tô, avant de rendre visite et de présenter ses vœux du Têt au Comité du Parti (CP), aux autorités et au peuple de Hanoï.

Dans une atmosphère solennelle, le secrétaire général, aux côtés de délégations du Comité central et de la ville, a respectueusement offert de l’encens en mémoire des ancêtres et des prédécesseurs qui ont édifié et défendu Thang Long - Hanoï, capitale millénaire de civilisation.

Par la suite, lors d’une rencontre conviviale au siège du Comité municipal du Parti, Tô Lâm a souligné que l’ambiance festive et joyeuse du Têt à Hanoï se reflétait clairement dans les rues, les avenues et les marchés aux fleurs printanières, en particulier autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), centre emblématique de la capitale, soigneusement décoré et renouvelé. L’ensemble contribue à rendre Hanoï plus belle, plus rayonnante et plus civilisée.

Saluant les résultats de développement globaux et remarquables obtenus par la capitale, il a souligné que Hanoï a su regarder la réalité en face, faire preuve d’une forte détermination politique et oser renouveler sa vision stratégique en proposant une planification à l’horizon de 100 ans.

Face aux exigences élevées de la nouvelle étape de développement, le leader du Parti a demandé qu’en tant que capitale et centre politique et administratif national, Hanoï soit véritablement pionnière en matière d’innovation. Il a appelé la ville à réaliser résolument l’objectif de devenir un centre national de création de développement et un puissant pôle de croissance économique.

Hanoï doit continuer à perfectionner un cadre institutionnel avancé, promouvoir la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, lever définitivement les obstacles structurels et bâtir un nouveau modèle de croissance fondé sur le savoir scientifique, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et des ressources humaines de haute qualité.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a adressé au Comité du Parti, aux autorités, aux vétérans, aux cadres, aux membres du Parti et à l’ensemble du peuple de la capitale ses vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de succès, souhaitant à Hanoï une nouvelle année placée sous le signe d’un nouvel élan, d’une nouvelle vision et de nouvelles victoires.

À l’occasion du passage à la nouvelle année, il s’est également rendu auprès de la famille du professeur et scientifique Nguyên Lân Dung ainsi que de la professeure associée et médecin Nguyên Kim Nu Hiêu, ancienne vice-directrice de l’Hôpital central militaire 108, récemment distinguée comme Citoyenne éminente de la capitale en 2025, résidant dans le quartier de Hai Bà Trung, à Hanoï.

