Le dirigeant Tô Lâm rend hommage aux sacrifices et aux contributions à la nation

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a exprimé sa profonde gratitude aux mères héroïnes vietnamiennes, aux héros des forces armées populaires, aux héros du travail, aux invalides et malades de guerre, aux familles des martyrs, aux vétérans de guerre et à tous ceux qui ont servi la nation, affirmant que leurs sacrifices et leurs contributions ont jeté les bases du développement et de l’avenir du pays.

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Dans une lettre commémorant le 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2026), le leader suprême a déclaré que chaque parcelle de terre au Vietnam est imprégnée de la sueur, du sang, de la volonté et des aspirations inébranlables de générations qui ont consacré leur jeunesse, leur bonheur, leur santé et leur vie à l’indépendance de la Patrie, à la liberté du peuple, aux nobles idéaux du Parti et à l’avenir durable de la nation.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que, pendant près d’un siècle sous la direction du Parti communiste du Vietnam, des générations de Vietnamiens ont enduré l’emprisonnement, les bombardements, les épreuves et les sacrifices pour surmonter les défis les plus graves de l’histoire du pays. Certains sont revenus avec des séquelles à vie, tandis que d’autres reposent encore sur les champs de bataille, dans les montagnes, les forêts, les rivières, la mer ou sous terre, leur dernière demeure inconnue.

Où qu’ils reposent, les disparus font désormais partie intégrante du paysage national, symbolisant les montagnes et les rivières de la nation, comme des étoiles qui guident le pays vers l’indépendance, le socialisme et l’aspiration à un Vietnam prospère et heureux. Les fondements les plus solides et les plus durables de la révolution vietnamienne constituent le socle des réussites, du potentiel, du rayonnement et du prestige international dont jouit aujourd’hui la nation, a-t-il écrit.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que les sacrifices et les contributions des générations passées avaient enrichi l’histoire de la nation et forgé le caractère, la force et le courage du peuple vietnamien. Les noms, l’esprit, le courage et la réputation des martyrs resteront à jamais gravés dans la mémoire de la nation, dans le cœur du peuple et tout au long du développement du pays.

Il a souligné que les invalides et malades de guerre, les familles des martyrs et tous ceux qui ont servi la nation sont une composante indissociable de celle-ci. Il a décrit la gratitude comme une tradition morale ancestrale, une responsabilité politique et un devoir d’honneur pour chaque citoyen vietnamien.

La meilleure façon d’honorer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés et ont contribué à la nation est de préserver les acquis de la révolution et de poursuivre l’édification d’un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, en marche vers le socialisme, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a profité de cette occasion pour saluer les fonctionnaires, les soldats, les vétérans de guerre, les experts, les scientifiques, les témoins historiques, les agences, les collectivités locales et la population à travers le pays qui œuvrent sans relâche pour rechercher, rassembler et identifier les dépouilles des soldats tombés au combat.

Il a décrit la «Campagne de 500 jours et 500 nuits pour intensifier la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs» comme une mission menée en temps de paix pour retrouver ceux qui ont rendu la paix possible, et comme la continuation de la tradition vietnamienne : «Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source».

Il a exprimé sa reconnaissance pour le sens des responsabilités, le dévouement et les premiers résultats obtenus par les forces engagées dans cette campagne, les exhortant à maintenir leur détermination, leur confiance et leur sens des responsabilités, à surmonter les difficultés et à ramener davantage de martyrs sur leurs terres natales, auprès de leurs camarades et dans leurs lieux d’origine.

Il a appelé les comités du Parti, les autorités, le Front de la Patrie du Vietnam, les entreprises et la population à travers le pays à traduire leur gratitude en soutien concret, notamment par la formation professionnelle, la création d’emplois et la génération de revenus durables pour les invalides de guerre, les familles des martyrs et les personnes ayant rendu des services méritoires à la nation.

Le leader suprême a exprimé son souhait que les responsables, les soldats, les forces et les citoyens engagés dans la campagne de 500 jours et 500 nuits restent unis, surmontent toutes les difficultés et mènent à bien leur mission.

VNA/CVN