Après la radio IA, la star technophile des Black Eyed Peas met l'IA derrière le guidon

Après avoir déjà lancé une radio pilotée par l'intelligence artificielle, la star des Black Eyed Peas will.i.am s'attaque aux transports, dévoilant un tricycle électrique doté d'une IA censé devenir le "super-employé" du conducteur.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À la conférence annuelle de Nvidia au cœur de la Silicon Valley, l'artiste technophile a fait la démonstration de Trinity, un véhicule électrique à trois roues toujours conduit par l'humain, mais entouré d'un agent IA faisant office d'assistant virtuel pour converser et travailler en déplacement.

"Je suis un créateur artistique grâce à la technologie", a déclaré le 16 mars le musicien, William Adams de son vrai nom, rencontré à San José lors du grand rendez-vous du géant californien des puces.

"Créer avec des équipes musicales, c'est formidable, mais plonger dans un autre univers et être hyper créatif avec des développeurs, des ingénieurs électriques ou mécaniques et des concepteurs d'univers, c'est le summum de la créativité", explique le chanteur.

Sa start-up Trinity - nom choisi en référence au triple alignement entre l'humain, le véhicule et l'IA agentique - produit un véhicule capable d'atteindre les 100 km/h en quelques secondes, tout en conversant avec un assistant virtuel propulsé par une puce Nvidia, capable d'analyser son environnement en temps réel.

"Quand un humain dispose de son propre agent, son entreprise a un super-employé", explique-t-il, décrivant la possibilité de réfléchir à voix haute et de déléguer des tâches pendant le trajet quotidien.

"Le véhicule qui vous a conduit au travail fait partie de votre boîte à outils, et il continue ses tâches sur le parking pendant que vous travaillez au bureau", ajoute-t-il, décrivant Trinity comme "un cerveau sur roues".

Les tricycles seront fabriqués dans une usine de Los Angeles, qui servira également d'école dédiée à la robotique et aux systèmes d'IA agentique - permettant de réaliser des tâches spécifiques sous une supervision limitée.

Une première production de 500 véhicules est prévue, avec l'objectif de livrer les premiers modèles à partir d'août en contenant le prix en dessous des 30.000 dollars (environ 26.000 euros).

"J'étais ambitieux, audacieux, et un peu naïf" en démarrant ce projet, assure will.i.am, et "c'est une bonne combinaison : parce que sans cette petite dose de naïveté et si vous est sceptique sur tout, vous ne prendrez probablement jamais de risques fous."

L'artiste n'en est pas à sa première incursion entrepreneuriale dans la technologie, lui qui lançait à l'été 2024 RAiDiO.FYI, une radio où l'IA jouait les animateurs et les DJ.

Enthousiaste de cette révolution, il s'affiche aussi en partisan de sa régulation. En octobre, il faisait partie des plus de 700 scientifiques, politiques, entrepreneurs tech et célébrités qui réclamaient d'arrêter les tentatives de développer une superintelligence artificielle, au-delà de toutes les capacités humaines, tant qu'il n'y aurait pas de consensus sur les moyens de la contrôler et de la sécuriser.

AFP/VNA/CVN