TikTok annonce créer une co-entreprise aux États-Unis

TikTok a annoncé le 22 janvier avoir créé une co-entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains pour gérer ses activités aux États-Unis, mettant ainsi fin à une longue saga judiciaire qui menaçait de conduire à son interdiction dans le pays.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette nouvelle structure servira plus de 200 millions d'utilisateurs, tout en mettant en œuvre des garanties strictes en matière de protection des données, de sécurité des algorithmes et de modération des contenus, a assuré la plateforme dans un communiqué.

Sa création répond à une loi adoptée sous le mandat de l'ancien président démocrate Joe Biden, obligeant ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, à céder le contrôle de ses activités aux États-Unis sous peine d'y être interdit.

Donald Trump avait repoussé à plusieurs reprises la date butoir pour cette mise en conformité de TikTok, qui avait été fixée pour la dernière fois au 23 janvier, et le réseau social avait annoncé en décembre avoir signé un accord permettant de créer la co-entreprise américaine exigée par la loi. Cette dernière sera détenue par une majorité d'investisseurs américains.

Parmi eux figurent plusieurs riches soutiens du président américain Donald Trump, qui avait défini les contours de la nouvelle structure dans un décret publié en septembre, à l'instar de Larry Ellison, à la tête du géant technologique Oracle. Ce dernier sera notamment chargé de stocker les données des utilisateurs américains dans son cloud sécurisé, selon TikTok.

La société d'investissement Silver Lake Partners ou le groupe informatique Dell font également partie des investisseurs.

ByteDance conserve pour sa part une participation de 19,9% dans la coentreprise, restant ainsi en dessous du seuil de 20% fixé par la loi.

Selon TikTok, la structure fonctionnera comme "une entité indépendante" dirigée par un conseil d'administration de sept membres majoritairement américains, incluant le directeur général de la plateforme, Shou Chew, et des dirigeants de grands fonds d'investissement.

En revanche, TikTok conservera le contrôle aux États-Unis de ses services chargés de ses activités commerciales (publicité, vente en ligne, communication, etc) et de "l'interopérabilité mondiale" du réseau social.

AFP/VNA/CVN