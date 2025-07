Énergie verte

L’Indonésie et l’Arabie saoudite signent un accord de 10 milliards de dollars

Le Fonds souverain indonésien Danantara a signé un protocole d’accord avec ACWA Power, géant saoudien des énergies renouvelables, pour développer des projets dans les domaines du gaz, de l’hydrogène vert et du dessalement d’eau en Indonésie.

Photo : Dân Tri/CVN

La valeur totale des investissements envisagés pourrait atteindre 10 milliards de dollars.

Selon Rosan Roeslani, directeur général de Danantara, cette coopération stratégique contribuera à accélérer la transition énergétique du pays, avec pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 34% d’ici 2034 et 87% d’ici 2060.

M. Roeslani a souligné que ce partenariat ne se limitait pas à un apport financier, mais qu’il positionnait également l’Indonésie en partenaire stratégique au sein du réseau mondial de transition énergétique.

Parallèlement à cet accord, ACWA Power a également conclu un partenariat stratégique avec la société pétrolière nationale indonésienne Pertamina, en vue de développer des projets majeurs dans la production d’électricité au gaz, l’hydrogène vert et les technologies de dessalement.

Les domaines de coopération incluent le déploiement de technologies d’énergie renouvelable ; la construction d’un système électrique alimenté au gaz d’une capacité de 500 MW ; la participation à de nouveaux appels d’offres pour la production d’électricité ; la coopération dans les services d’exploitation et de maintenance et le développement de projets d’hydrogène vert à grande échelle.

Le vice-président et directeur général d’ACWA Power, Raad Al-Saady, a réaffirmé l’engagement du groupe à soutenir l’Indonésie dans sa quête de sécurité énergétique et hydrique, tout en œuvrant en faveur d’un avenir durable et résilient.

VNA/CVN