Le Mercosur et l'AELE finalisent un accord de libre-échange

Les pays sud-américains du Mercosur et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Norvège, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein, ont finalisé mercredi 2 juillet leur traité de libre-échange, selon une déclaration commune présentée à Buenos Aires.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les discussions ont eu lieu lors d'un sommet du Mercosur, bloc composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay et de la Bolivie, qui se tient mercredi 2 juillet et jeudi 3 juillet à Buenos Aires.

Le nouveau traité "se traduira par une augmentation du commerce bilatéral et des avantages pour les entreprises et les individus", a déclaré le ministre argentin des Affaires étrangères, Gerardo Werthein, en présentant une déclaration commune au côté de représentants du Mercosur et de l'AELE.

M. Werthein a indiqué que les deux blocs "partageaient l'engagement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la signature du traité de libre-échange dans les prochains mois de 2025".

"L'accord ouvre des marchés pour les biens et services et renforce également la sécurité juridique pour les investisseurs en introduisant des normes modernes sur les acquisitions et achats gouvernementaux, la concurrence ainsi que la propriété intellectuelle", a affirmé Guy Parmelin, vice-président de la Confédération suisse.

"C'est un accord juste et équilibré qui répond aux intérêts des deux parties", a-t-il ajouté.

APS/VNA/CVN