La Thaïlande promeut l'IA et l'économie créative

La Fédération des industries thaïlandaises (FTI) envisage de créer de nouvelles unités pour s'aligner sur la politique du gouvernement visant à promouvoir l'intelligence artificielle (IA) et l'économie créative en tant que leviers du soft power.

Le président de la FTI, Kriengkrai Thiennukul, a été cité par les médias locaux comme ayant déclaré que la fédération créerait de nouvelles unités industrielles telles que les industries créatives, les sports et l'innovation en IA pour soutenir l'orientation du développement économique du pays.

Kriengkrai s'est déclaré déterminé à lancer de nouveaux projets pour mieux soutenir les industries thaïlandaises au cours des deux prochaines années, tout en poursuivant le travail commencé par les membres.

Selon le directeur de la FTI, les entrepreneurs doivent comprendre que l’IA joue un rôle de plus en plus important dans les industries modernes.

En décembre 2023, le ministère thaïlandais de l'Économie et de la société numériques (DES) a annoncé une politique en matière d'IA et de cloud computing pour promouvoir les applications d'IA et soutenir les fournisseurs nationaux de technologies d'IA.

Le ministre Prasert Jantararuangtong a souligné que l'IA et le cloud sont essentiels à la transformation numérique de la Thaïlande, outre certains obstacles qui doivent être surmontés. Il a déclaré que les défis auxquels la Thaïlande est confrontée incluent un déficit commercial croissant dû à l'importation de technologies d'IA, une application limitée de l'IA aux services nationaux et le niveau de connaissance du public sur la technologie d'IA.

Selon l'Agence thaïlandaise de promotion de l'économie numérique, davantage de représentants du secteur privé ont été nommés à la Commission nationale de l'IA, tandis qu'une coopération plus étroite entre les agences d'État devrait dynamiser le domaine de l'IA.

Kriengkrai a souligné la nécessité pour la FTI de coopérer avec le gouvernement dans la promotion des industries créatives et du soft power.

