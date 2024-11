Auchan : 2.300 emplois menacés dans un contexte difficile

Auchan, le distributeur emblématique du groupe Mulliez, se trouve en grande difficulté financière et s'apprête à présenter un plan social important, qui pourrait concerner environ 2.300 emplois en France.

>> Carrefour lance le premier magasin en France adapté à plusieurs handicaps

>> Carrefour rachète officiellement Cora et Match et conservera la seconde enseigne

Photo : AFP/VNA/CVN

Le projet sera soumis mardi 5 novembre aux représentants des salariés lors d'une réunion à Lille, selon des sources syndicales. Les suppressions d'emplois concernent aussi bien les fonctions support au siège que les magasins.

Franck Martinaud, délégué syndical pour FO, a exprimé son inquiétude, précisant que les précédents plans sociaux n'avaient pas dépassé 1.000 postes, ce qui rendrait ce nouveau plan particulièrement inquiétant. La direction d'Auchan n’a pas commenté ces informations.

Des difficultés économiques persistantes

Les syndicats redoutent des annonces difficiles dans un contexte économique déjà tendu. Fabien Alliata, délégué syndical CFDT, a exprimé son inquiétude face à cette ampleur, soulignant que les problèmes rencontrés par Auchan en France étaient auparavant compensés par ses activités internationales. Toutefois, la situation a changé après le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a mis fin à la rentabilité de sa branche russe. Bien que des rumeurs de vente de cette filiale circulent, aucun commentaire officiel n’a été fait.

Auchan fait face à une série de défis structurels. Sa part de marché en France est de 9,1%, bien derrière ses concurrents directs comme E.Leclerc (24,1%) et Carrefour (21,4%). Cela limite sa capacité de négociation avec les fournisseurs. Pour compenser ce handicap, Auchan a formé une alliance de dix ans avec Intermarché afin d'augmenter son pouvoir d'achat. Cependant, cette coopération reste un pari pour redresser la situation.

Le modèle des hypermarchés, qui a longtemps été la clé du succès d'Auchan, perd de son attrait face à une concurrence plus flexible, comme celle d'E.Leclerc et Intermarché, qui privilégient des structures de magasins indépendants pour mieux contrôler leurs coûts et leurs prix.

Les résultats financiers d'Auchan sont préoccupants. Au premier semestre 2024, sa holding Elo a enregistré une perte nette de près d’un milliard d'euros, après une perte de 379 millions en 2023, avec des ventes en baisse. Bien que l’Association familiale Mulliez (AFM), actionnaire principal, soit financièrement solide, le groupe peine à se réinventer dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

AFP/VNA/CVN