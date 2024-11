Mario en manque de "super" : Nintendo taille dans ses prévisions avant la nouvelle Switch

Nintendo continue de viser un résultat net annuel de 300 milliards de yens (environ 1,8 milliard d'euros), soit une baisse de 39% par rapport à l’année précédente.

Cette chute des résultats est en partie due aux ventes décevantes de sa console Switch, lancée en 2017. Les ventes de consoles ont diminué de 31% par rapport à l'année précédente, et celles des jeux ont chuté de 27,6%. Le manque de nouveautés majeures, après les succès de "Zelda : Tears of the Kingdom" et du film "Super Mario Bros" l’an dernier, pèse sur les résultats. En conséquence, Nintendo a réduit son objectif de vente de Switch à 12,5 millions d'unités pour l'année, contre 13,5 millions précédemment.

La console Switch a néanmoins franchi le cap des 146 millions d'exemplaires vendus, et demeure la troisième console la plus vendue de l’histoire, derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS. Toutefois, à huit ans de sa sortie, elle approche de la fin de son cycle de vie, et la question du successeur de la Switch se pose avec insistance. Nintendo a annoncé qu'il ferait une annonce concernant une nouvelle console d'ici mars 2025, mais aucun calendrier précis n'a été donné. Les analystes s'attendent à un lancement entre mars et juin 2025.

Dans l'attente de cette relance, Nintendo continue de capitaliser sur ses franchises emblématiques. Plusieurs nouveaux jeux ont été lancés récemment, dont "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" et "Super Mario Party Jamboree". Un autre titre, "Mario & Luigi : L'Epopée fraternelle", doit être lancé cette semaine.

Nintendo poursuit également une stratégie de diversification pour toucher un public plus large. Le groupe a ouvert plusieurs magasins vendant des produits dérivés, investi dans des parcs d'attractions au Japon et aux États-Unis, et inauguré un musée à Kyoto retraçant son histoire. Cette stratégie vise moins à augmenter directement les ventes de consoles, mais à accroître l’engagement des consommateurs avec ses franchises, afin de stimuler les achats de jeux.

Malgré les difficultés actuelles, Nintendo espère que la sortie d'une nouvelle console permettra de relancer la croissance dès l'exercice 2025/26.

