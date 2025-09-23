Le sacre irrésistible d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025

Un sacre attendu au bout d'une saison majuscule: le Parisien Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or lundi 22 septembre, mettant fin au suspense l'opposant au Barcelonais Lamine Yamal, dans une cérémonie qui a fait la part belle au PSG champion d'Europe.

Photo : AFP/VNA/CVN

Soudain, l'émotion le submerge. Il est près de 23h00 quand Ousmane Dembélé, parfois considéré comme trop discret par rapport aux superstars du football, essuie des larmes sur la scène du Théâtre du Châtelet de Paris, après avoir remercié sa mère et ses proches.

"Je ne voulais pas pleurer mais dès que j'ai commencé à parler de ma famille c'est remonté et cela m'a pris de court", a-t-il dit à l'AFP après la cérémonie, avant d'ajouter: "Le titre individuel n'était pas un objectif personnel. C'est magnifique d'avoir un trophée comme ça".

Quelques minutes après, il a fêté son trophée avec les ultras parisiens présents en nombre sous la pluie devant le théâtre du Chatelet, et qui avaient allumé des fumigènes à l'annonce de son sacre.

Dembélé était favori avec ses 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, sa victoire finale en Ligue des champions mais aussi son influence dans le jeu de la meilleure équipe du continent. Et d'ailleurs il a remporté "assez largement" le vote des 100 journalistes qui composaient le jury, selon le rédacteur en chef de France Football Vincent Garcia.

Avant l'annonce par Ronaldinho, les supporters nombreux dans la salle ont commencé à chanter le nom de Dembélé avec force, sur le même mode que son entraîneur Luis Enrique samedi. Et c'est un grondement du tonnerre qui a accueilli le nom sorti de l'enveloppe, le sixième nom français dans l'histoire du Ballon d'Or.

Dembélé, lui, tombait dans les bras de son ex-coéquipier Gianluigi Donnarumma, sacré meilleur gardien via le trophée Yachine.

Les félicitations de Mbappé

"Merci, je n'ai vraiment pas de mots, ça a été une saison incroyable avec le Paris SG, je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023", a déclaré Ousmane Dembélé, qui a aussi salué son l'entraîneur Luis Enrique, "comme un papa pour moi".

"On a pratiquement tout remporté", "ce trophée individuel c'est vraiment le collectif qui l'a gagné", a-t-il ajouté. "Le Ballon d'Or n'a pas été un objectif dans ma carrière, mais j'ai travaillé pour l'équipe pour gagner la Ligue des champions".

"C'est les émotions mon frère, tu mérites x 1000", a réagi sur Instagram Kylian Mbappé.

C'est d'ailleurs toute cette équipe parisienne et ses couleurs rouge et bleu qui ont teinté la soirée. Le PSG accapare le classement avec cinq joueurs dans le Top 10: derrière Dembélé, Vitinha (3e), Achraf Hakimi (6e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). Et Khvicha Kvaratskhelia est 12e, Désiré Doué 14e, Joao Neves 19e, Fabian Ruiz 25e. Beaucoup d'entre eux participaient lundi soir au "classique" contre l'OM au Vélodrome, où ils ont perdu (1-0) pour la première fois depuis 2011.

Outre le meilleur gardien à Donnarumma, aujourd'hui à Manchester City, Luis Enrique a été sacré meilleur entraîneur. Le prix Raymond Kopa du meilleur jeune n'a en revanche pas échappé à Lamine Yamal, devant les Parisiens Désiré Doué et Joao Neves.

À 18 ans, Yamal, deuxième, était le principal concurrent du Français. Après avoir remporté l'Euro avec l'Espagne en 2024, l'ailier droit formé à la Masia a éclaboussé de son talent la Ligue des champions au printemps.

"Lui aussi si toutes les planètes s'alignent, il va gagner beaucoup de trophées, de Ballon d'Or. Il y avait aussi d'autres joueurs. C'était une belle bataille", a déclaré Dembélé.

Le numéro 10 du PSG succède à l'Espagnol Rodri. Le précédent Ballon d'Or français remonte à seulement trois ans avec Karim Benzema.

Photo : AFP/VNA/CVN

Bonmati, troisième historique

Pour la première fois, la cérémonie offrait tous les équivalents féminins des trophées masculins.

Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne, a remporté son troisième Ballon d'or consécutif pour la première fois de l'histoire, même si elle a perdu les deux finales européennes, C1 et Euro.

Elle a été élue meilleure joueuse de l'Euro mais aussi de la Ligue des champions, que la Barcelonaise a perdu en finale contre Arsenal, avec 20 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues.

"Je suis émerveillée et fière", a-t-elle réagi auprès de l'AFP. "Nous avons remporté trois titres avec le FC Barcelone, mais nous avons perdu les deux finales les plus importantes (la Ligue des champions avec le Barça et l'Euro féminin avec l'Espagne). Cela a toutefois été une année très enrichissante, j'ai beaucoup appris", a reconnu la milieu de terrain lorsqu'on lui a demandé si ce trophée était le plus surprenant des trois qu'elle a remportés.

Sa compatriote Mariona Caldentey, attaquante à Arsenal, avec qui elle a remporté la Ligue des champions, a terminé deuxième, devant l'Anglaise Alessia Russo.

AFP/VNA/CVN