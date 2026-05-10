Tennis : la N°1 mondiale Aryna Sabalenka éliminée au 3e tour à Rome

La N°1 mondiale Aryna Sabalenka a été stoppée samedi dès le 3 e tour du tournoi WTA 1000 de Rome, ultime rendez-vous d'importance avant Roland-Garros (24 mai-7 juin) où elle avait atteint, et perdu, la finale l'an dernier.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sabalenka, finaliste sur la terre battue romaine en 2024, a chuté face à la Roumaine Sorana Cirstea (27e) 2-6, 6-3, 7-5 concédant seulement sa troisième défaite de l'année.

La Bélarusse, 28 ans, a semblé gênée par une douleur à une hanche qui l'a obligée à faire appel à l'encadrement médical du tournoi durant la troisième manche.

"Je pense que je n’ai pas bien joué du début à la fin. J’ai très bien commencé, mais ensuite mon niveau a un peu baissé. J’avais l’impression que mon corps m’empêchait de jouer à mon meilleur niveau alors qu'elle est rentrée dans son match et a joué un tennis incroyable", a-t-elle expliqué après coup.

Elle s'est voulue rassurante sur son état physique; "C'est probablement le bas du dos, au niveau de la hanche, cela m’empêche un peu de faire une rotation complète". "Je pense que je vais simplement prendre quelques jours de repos et les consacrer à la récupération", a-t-elle ajouté.

Sabalenka avait réussi jusqu'au début de la saison sur terre battue une année 2026 quasi parfaite avec une finale à l'Open d'Australie et des titres à Brisbane, Indian Wells et Miami.

Mais sur terre, elle marque le pas avec une élimination en quarts de finale à Madrid face à l'Américaine Hailey Baptiste 2-6, 6-2, 7-6 (8/6), et maintenant une nouvelle désillusion à Rome, l'un des rares tournoi WTA 1000 qui se refuse encore à elle.

L'an dernier, elle s'était inclinée en finale de Roland-Garros face à l'Américaine Coco Gauff 6-7 (5/7), 6-2, 6-4.

AFP/VNA/CVN



