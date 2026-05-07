Football : nouveau record de longévité pour l'inusable gardien brésilien Fabio

Déjà détenteur du plus grand nombre de feuilles de match de l'histoire du football, le gardien brésilien de Fluminense, Fabio, 45 ans, est devenu mercredi 6 mai le joueur ayant disputé le plus grand nombre de rencontres en Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec une 114e cape, Fabio Deivson Lopes Maciel dépasse désormais l'ancien gardien uruguayen naturalisé paraguayen Ever Hugo Almeida, qui était détenteur du record depuis 1990.

Fabio a participé à 13 éditions de la Libertadores, avec les clubs brésiliens de Vasco da Gama (1), Cruzeiro (8) et Fluminense (4), soulevant un seul trophée, en 2023 avec Fluminense.

Il a fait ses débuts dans la compétition en 2001 et compte 29 saisons comme joueur professionnel d'une carrière débutée en 1997.

Titulaire habituel du club de Rio de Janeiro, Fabio est également le joueur le plus âgé à avoir joué en Libertadores, depuis la création du tournoi en 1960.

Né à Nobres, dans le Mato Grosso (centre-ouest du Brésil), Fabio est le joueur qui a disputé le grand nombre de matches en carrière, dépassant depuis août 2025 les 1.391 rencontres du portier anglais Peter Shilton, selon le Livre Guinness des records.

AFP/VNA/CVN