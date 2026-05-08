Ligue Conférence : Crystal Palace en finale de sa première campagne européenne

Le club anglais de Crystal Palace, présent pour la première fois dans une compétition européenne, s'est qualifié pour la finale de la Ligue Conférence en éliminant les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, jeudi en demi-finales retour (2-1, après 3-1 à l'aller).

>> Ligue conférence : battu à Mayence (2-0), Strasbourg hypothèque ses chances

>> Strasbourg écrase Mayence et s'offre sa première demi-finale européenne

>> Ligue Conférence : Strasbourg, surpris par le Rayo, part avec un désavantage

Photo : AFP/VNA/CVN

L'entraîneur Oliver Glasner aura la possibilité de boucler son aventure chez les Eagles, qu'il quittera en fin de saison, sur un dernier titre le 27 mai à Leipzig en finale face au Rayo Vallecano, tombeur de Strasbourg (1-0 à l'aller et au retour).

Avec l'Autrichien, arrivé en février 2024, le club de la banlieue sud de Londres a remporté son tout premier trophée (la Coupe d'Angleterre en mai 2025) puis atteint la finale de sa toute première campagne européenne, donc, un an après.

Le titre obtenu en finale de la "Cup" contre Manchester City a offert à Crystal Palace un billet pour la Ligue Europa, mais le club anglais a été rétrogradé à l'échelon européen inférieur par l'UEFA pour non-respect du règlement sur la multipropriété.

L'équipe des Français Maxence Lacroix, Jaydee Canvot et Jean-Philippe Mateta, tous titulaires jeudi 7 mai, s'était imposée 3-1 en demi-finale aller à Cracovie. Au retour à Selhurst Park, leur qualification n'a jamais été mise en danger.

Les Eagles ont ouvert le score sur un centre fort de Daniel Nunoz dévié dans son propre but par le défenseur Pedro Henrique (25e, 1-0).

Le Shakhtar a égalisé par Eguinaldo, auteur d'un bel enchaînement contrôle du droit, tir enroulé du gauche sans élan en pleine lucarne (34e, 1-1).

Ismaïla Sarr a remis les locaux devant, et définitivement, d'une belle déviation sur un centre (52e, 2-0), le neuvième but dans la compétition pour l'ailier sénégalais passé par Metz, Rennes et l'OM.

AFP/VNA/CVN