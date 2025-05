Les présidents sénégalais et mauritanien visitent la plateforme d'un projet gazier offshore

>> Le Sénégal et la Mauritanie lancent l'exploitation de leur champ de gaz commun

Photo : AFP/VNA/CVN

La visite commune marque "une étape majeure dans la coopération énergétique" entre la Mauritanie et le Sénégal, ont indiqué les deux gouvernements dans un communiqué conjoint.

Elle célèbre également ''deux jalons historiques récemment franchis : le démarrage de la production de gaz en janvier 2025 et la première exportation de gaz naturel liquéfié en avril 2025, intégrant ainsi officiellement les deux nations au cercle restreint des pays exportateurs de GNL'', selon la même source.

Le projet GTA, développé par BP et ses partenaires Kosmos Energy, PETROSEN et la SMH, est "l'un des projets de gaz naturel liquéfié les plus ambitieux en Afrique, comprenant des infrastructures sous-marines parmi les plus profondes du continent", souligne le communiqué, rappelant que "la phase initiale du projet GTA produira environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an, destinées à alimenter le marché international tout en répondant aux besoins énergétiques croissants des deux pays".

Le projet GTA, reconnu comme un "projet stratégique national" par les deux gouvernements, a pour objectif de "contribuer également au développement de l'expertise locale à travers notamment la formation de techniciens nationaux, en vue de leur intégration dans l'industrie pétrolière et gazière offshore", indique le communiqué.

