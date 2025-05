OpenAI s'attaque aux appareils connectés, avec le designer historique d'Apple aux commandes

Photo : AFP/VNA/CVN

L'événement marque une nouvelle étape pour OpenAI, qui va désormais chasser sur les terres des équipementiers électroniques, en premier lieu Apple, dont le titre a chuté de plus de 2% en Bourse après cette communication.

Techniquement, la jeune société io fondée par Jony Ive va être absorbée par le géniteur de ChatGPT, a précisé son directeur général dans une vidéo postée sur X (ex-Twitter).

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon plusieurs médias, l'opération valorise io environ 6,5 milliards de dollars. Sollicité par l'AFP, OpenAI n'a pas donné suite dans l'immédiat.

"Les produits que nous utilisons pour nous connecter et utiliser cette technologie inimaginable remontent à plusieurs décennies", explique Jony Ive dans la vidéo, qui prend la forme d'un dialogue avec Sam Altman dans un café de San Francisco.

"Il y a probablement autre chose à faire", souligne-t-il.

Jony Ive et OpenAI collaborent déjà depuis deux ans, a rappelé Sam Altman, dans un partenariat qui a abouti à des "designs concrets".

"Si je voulais demander aujourd'hui quelque chose à ChatGPT (...) je prendrais mon ordinateur portable, je l'allumerais, je lancerais un navigateur internet, je taperais pour expliquer ce dont il s'agit", a décrit Sam Altman dans la vidéo.

"Je pense que cette technologie mérite quelque chose de mieux", a-t-il conclu.

Le patron d'OpenAI a révélé que l'équipe de Jony Ive avait déjà mis au point un prototype d'appareil connecté, sans plus de précision. "J'ai pu le tester et c'est un des appareils technologiques les plus cools que le monde ait jamais vu".

La bataille de l'IA générative se joue en grande partie sur le terrain de son utilisation au quotidien, qui serait facilitée par des appareils de nouvelle génération.

Les grands acteurs de l'IA générative ont rapidement décliné leurs assistants numériques sous forme d'applications accessibles sur un smartphone, mais n'ont pas encore proposé d'appareil imaginé avec l'IA en tête.

Fin février, Amazon a présenté une version modernisée de son assistant vocal Alexa, baptisée Alexa+ et dopée à l'IA, destinée prioritairement aux appareils connectés, au domicile principalement, tels les enceintes ou les télévisions intelligentes.

Mauvaise nouvelle pour Apple

En avril 2024, la jeune société Humane a lancé son AI Pin, un gagdet carré de quelques centimètres de côté qui se porte comme un badge ou une broche sur un vêtement.

Il contenait un mini-ordinateur capable, grâce à l'IA générative, de répondre à des questions posées à l'oral, prendre des photos, passer des appels téléphoniques ou traduire des propos dans une autre langue.

Mais son prix (699 dollars), considéré comme trop élevé, ainsi que ses capacités jugées limitées, ont pénalisé cette invention, qui n'a jamais trouvé son public.

Le groupe informatique HP a fini par racheter, en février, la majeure partie de la technologie et des brevets utilisés par Humane, pour 116 millions de dollars, signant l'acte de décès de l'AI Pin.

De nombreuses entreprises technologiques ont aussi lancé des lunettes connectées et utilisant l'IA générative, le modèle le plus connu étant les Ray-Ban Meta.

Le Britannique Jony Ive a été employé d'Apple de 1992 à 2019, période durant laquelle il a supervisé la mise au point de tous les grands produits de la marque de l'iMac aux AirPods, en passant par l'iPod, l'iPhone et l'Apple Watch.

Ces équipements ont relancé la firme à la pomme, au point d'en faire la troisième capitalisation boursière mondiale et une référence en matière de design et d'esthétique.

En moins de trois ans, OpenAI est passé du statut de start-up de recherche à géant des logiciels grand public, acteur majeur des infrastructures physiques d'IA avec le projet Stargate, en attendant de faire son entrée sur le marché des objets connectés.

Même si l'entreprise californienne n'a encore livré aucun calendrier quant à la production d'un ou plusieurs appareils de nouvelle génération, cette annonce fait encore monter la pression pour Apple.

Quasiment un an après avoir annoncé, lors de sa grande conférence des développeurs (WWDC), l'intégration d'une multitude de fonctionnalités d'IA générative à son nouvel iPhone 16, le groupe de Cupertino (Californie) tarde à les mettre en place.

Apple a également repoussé la mise en ligne de la version actualisée de son assistant vocal Siri à l'an prochain, au mieux.

AFP/VNA/CVN