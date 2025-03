Suisse : participation à l'exercice de gestion de crise de l'OTAN 2025

L'exercice permet à la Suisse de renforcer sa coopération tout en s'entraînant à la gestion de crise dans un cadre international, a expliqué le Conseil fédéral dans un communiqué.

Comme dans les éditions précédentes, le CMX25 a pour objectif de tester les procédures de consultation et de prise de décision de l'Alliance au niveau politico-militaire stratégique et Il fera intervenir des personnels civils et militaires dans les capitales des pays de l'Alliance, au siège de l'OTAN et dans les deux commandements stratégiques. Comme les précédentes éditions, le CMX25 n'implique aucun déploiement de forces.

La Suisse a déjà participé à plusieurs reprises à des exercices similaires les années passées (2001, 2005, 2008 et 2010). Des offices fédéraux appartenant au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) participent à cette édition. L’exercice n’implique aucune troupe et la participation suisse à l’exercice est compatible avec les obligations liées à la neutralité.

Xinhua - Confédération suisse/VNA/CVN