Ninh Binh

Stimuler le potentiel du Parc national de Xuân Thuy

Situé dans la province de Ninh Bình (Nord), le Parc national de Xuân Thuy recèle des ressources naturelles propices à l’écotourisme, à la recherche scientifique et à l’éducation environnementale.

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Photo : VNA/CVN

Le Parc national de Xuân Thuy est le premier site Ramsar du Vietnam et d’Asie du Sud-Est. Il est aussi le cœur de la Réserve de biosphère mondiale du delta du fleuve Rouge et porte le titre de Parc du patrimoine de l’ASEAN.

Le parc couvre 15.100 ha, comprenant 7.100 ha de zone centrale et 8.000 ha de zone tampon. Véritable réservoir de biodiversité, il abrite 1.670 espèces répertoriées. Parmi elles, des plantes, des poissons, des reptiles, des oiseaux et des crustacés figurent au Livre rouge du Vietnam, à la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et sur d’autres listes de protection légale.

Un sanctuaire naturel exceptionnel

Le Parc national de Xuân Thuy est considéré comme une importante "gare internationale des oiseaux" dans le Nord du pays. D’octobre à avril, des dizaines de milliers d’oiseaux migrateurs venus du Nord y font escale pour se nourrir, se reposer et reprendre des forces avant de poursuivre leur périple. Sur les 222 espèces d’oiseaux répertoriées, la spatule à face noire, rare, suscite une vive attention des chercheurs, des photographes et des amoureux de la nature. Entre 90 et 100 individus de cette espèce y sont observés à chaque saison migratoire.

Le 14 septembre 2026, le Comité populaire de la province de Ninh Binh a émis la décision N°3374/QĐ-UBND, qui reconnaît le Parc national de Xuân Thuy comme site touristique. Autrefois voué à la conservation et à la recherche scientifique, cette zone humide devient ainsi une destination notable sur la carte touristique de la province.

Trần Song Tùng, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Ninh Bình, estime que la valorisation du Parc national de Xuân Thuy doit s’inscrire dans une vision de long terme, afin de créer des produits touristiques distinctifs tout en préservant pleinement ses ressources naturelles. "Les secteurs et localités concernés doivent coopérer étroitement avec les gestionnaires du site en matière d’investissement dans des infrastructures adaptées et d’organisation de services efficaces et durables, sans laisser les objectifs de croissance à court terme porter atteinte à l’écosystème exceptionnel de cette zone humide", a-t-il affirmé.

Convertir le capital écologique en offre touristique durable

Photo : VNA/CVN

Trois itinéraires touristiques ont vu le jour : "Là où le fleuve Rouge rejoint la mer", "Une journée à la découverte du site Ramsar de Xuân Thuy" et "Là où les oiseaux migrateurs trouvent refuge". Ils comptent 12 points d’expérience, des forêts expérimentales à vocation scientifique aux pépinières de mangroves, en passant par les bassins d’élevage de crevettes et d’écrevisses, les bancs de palourdes, les observatoires d’oiseaux, les ports de pêche et les ateliers artisanaux traditionnels.

Depuis 2023, le Parc accueille en moyenne 15.000 à 17.000 visiteurs par an. Au premier semestre 2026, plus de 10.000 personnes ont déjà été comptabilisées. Les recettes touristiques de la zone sont estimées à près de 7 milliards de dôngs par an. La dépense moyenne s’élève à environ 480.000 dôngs pour une excursion d’un jour et à 1,38 million de dôngs pour un séjour d’une nuit.

Ces premiers résultats témoignent d’un réel intérêt du marché, mais les dépenses restent modestes au regard de la renommée du site Ramsar. La fréquentation est surtout nationale et concentrée en été. Les étrangers et les ornithologues forment une part encore faible. La plupart des formules se limitent à la journée, ce qui raccourcit la durée de séjour et réduit les retombées financières.

Le principal obstacle tient à la difficulté de transformer pleinement ce patrimoine naturel en offre structurée. Les aménagements d’accueil, la signalétique, les affûts d’observation, l’hébergement, la restauration et le commerce local restent à mieux relier. Les souvenirs emblématiques du site Ramsar sont rares, et les guides qualifiés en ornithologie, zones humides et biodiversité manquent pour répondre à une clientèle spécialisée.

Đoàn Cao Cuong, directeur du Parc national de Xuân Thuy, précise que la reconnaissance comme site touristique n’est qu’un premier jalon. Le parc compte perfectionner son offre en plaçant les zones humides, la mangrove et les oiseaux migrateurs au cœur de ses prestations. Il entend aussi accélérer le développement des activités immersives, de la sensibilisation à l’environnement, des recherches naturalistes et du tourisme communautaire.

Vân Anh/CVN