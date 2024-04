Tesla réduit ses effectifs mondiaux de 10%

Tesla licenciera "plus de 10%" de ses effectifs mondiaux afin de réduire les coûts et d'augmenter sa productivité, selon un courriel interne adressé au personnel du groupe par son directeur général Elon Musk, cité lundi 15 avril par Electrek et Bloomberg News.

"Alors que nous préparons l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner chaque aspect de notre entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité", a déclaré M. Musk dans ce courriel, ajoutant que la croissance de Tesla avait entraîné "des doublons de postes et de fonctions dans certains domaines".

"Dans le cadre de cet effort, nous avons procédé à un examen complet de l'entrepris et nous sommes parvenus à la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10% au niveau mondial. Il n'y a rien que je déteste plus, mais cela doit être fait. Cela nous permettra d'être économiques, innovants et mobilisés pour notre prochain cycle de croissance", a observé M. Musk.

Ces licenciements devraient impacter plus de 14.000 personnes deux semaines après que le fabricant de voitures électriques a rapporté sa première baisse des ventes en glissement annuel depuis trois ans. L'entreprise a également prévenu que la croissance des ventes pourrait être "sensiblement plus faible" en 2024 que son objectif déclaré d'une croissance de 50% chaque année.

