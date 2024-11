Amsterdam prolonge l'état d'urgence



Photo : AFP/VNA/CVN

Les troubles ont commencé mercredi soir 6 novembre lorsque des supporters du Maccabi Tel Aviv ont retiré un drapeau palestinien d'une maison du centre d'Amsterdam, ce qui a provoqué des affrontements avec des manifestants pro-palestiniens. Les tensions se sont intensifiées jeudi soir 7 novembre lors du match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv, après lequel des supporters israéliens ont été pourchassés et attaqués à divers endroits de la ville.

À la suite de ces incidents violents, la maire d'Amsterdam, Femke Halsema, a publié vendredi 8 novembre un décret d'urgence imposant une sécurité renforcée dans la ville et les banlieues proches. Les mesures prises comprennent une présence policière accrue, l'autorisation des fouilles préventives, une interdiction de manifester pendant le week-end et une sécurité renforcée dans les institutions juives et autres lieux sensibles.

Malgré ce décret d'urgence, des centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche sur la place du Dam à Amsterdam, défiant l'interdiction. Selon des médias néerlandais, plus de 50 personnes ont été arrêtées par la police pour avoir participé à cette manifestation non autorisée.

Dimanche en fin d'après-midi 10 novembre, la maire d'Amsterdam, en collaboration avec la police et le parquet, a annoncé une prolongation du décret d'urgence, y compris l'interdiction de manifester. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à jeudi matin 14 novembre.

Xinhua/VNA/CVN