Une cinquième tempête tropicale majeure en trois semaines menace les Philippines

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'agence météorologique nationale des Philippines a déclaré que la tempête tropicale Usagi n'était plus qu'à deux jours de la côte de Luzon et gagnait en force. Usagi s'est renforcée à 85 km/h et pourrait commencer à affecter les Philippines en fin de journée et atteindre la catégorie de typhon d'ici le 13 novembre, un jour avant de toucher terre, a ajouté l’agence.

Usagi est la cinquième tempête tropicale à toucher les Philippines en moins d'un mois, après Trami, Yinxing, le super typhon Kong-rey et Toraji. Chaque année, une vingtaine de tempêtes et typhons de grande ampleur frappent le pays ou ses eaux environnantes, tuant des dizaines de personnes et maintenant des millions de personnes dans une pauvreté chronique.

Après Usagi, les services météorologiques ont déclaré que la tempête tropicale Man-yi, actuellement près des îles Mariannes du Nord, pourrait également menacer les Philippines la semaine prochaine.

Une étude récente a montré que les tempêtes en Asie-Pacifique se forment de plus en plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et durent plus longtemps sur terre en raison du changement climatique.

VNA/CVN