TGV : Trenitalia se lance sur la ligne Paris-Marseille en juin

Photo : AFP/VNA/CVN

À partir du 15 juin 2025, Trenitalia assurera quatre allers-retours par jour entre Paris-Gare-de-Lyon et la gare Saint-Charles de Marseille en 3h20 et en desservant les gares de Lyon Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.

Pour la société de ventes en ligne de billet Trainline, qui a mis en vente des billets mardi 11 mars, "la desserte de Paris-Marseille par Trenitalia est une étape supplémentaire de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire en France, qui contribue à faire baisser les prix et à augmenter le nombre de voyageurs sur ces lignes".

Fin 2021, Trenitalia a été la première compagnie à profiter de l'ouverture du marché français de la grande vitesse, avec la ligne Paris-Lyon-Milan. Elle a depuis été rejoint par l'Espagnole Renfe, entre Madrid et Marseille et entre Barcelone et Lyon.

"L'année 2025 sera, sans nul doute, l'une des années les plus importantes depuis notre arrivée en France", avait déclaré Marco Caposciutti, président de Trenitalia France, en janvier dans un communiqué.

L'ouverture à la concurrence sur la ligne Paris-Lyon a déjà entraîné une baisse moyenne des prix de 43%, selon Trainline. Et des tendances similaires sont observées dans d'autres marchés européens ouverts à la concurrence, notamment l'Espagne, devenue le marché de transport à grande vitesse le plus compétitif d'Europe.

En France, pendant que la SNCF fait circuler des trains bien remplis et essaie de doper son offre, ses concurrents prévoient de se positionner sur quasiment toutes les lignes rentables d'ici 2030, d'après les projections de SNCF Voyageurs.

La société française, déjà implantée en Espagne, se prépare de son côté à s'attaquer au marché italien en 2026.

AFP/VNA/CVN