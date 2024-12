Ski : Lindsey Vonn officialise son retour en Coupe du monde, "la passion ne m'a jamais quittée"

C'est confirmé ! Un mois après avoir annoncé qu'elle voulait tenter un retour en Coupe du monde après quasiment six ans de retraite, la légende américaine du ski Lindsey Vonn a indiqué vendredi 13 décembre qu'elle retrouverait le circuit mondial dès l'étape de Saint-Moritz (Suisse) les 21 et 22 décembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je me sens plus forte maintenant que dans ma vingtaine, et ma passion pour le ski ne m'a jamais quittée (...) Maintenant que je suis en capacité physique de faire ce que j'aime, pourquoi ne pas tenter le coup ?", a-t-elle commenté vendredi 13 décembre en conférence de presse à Beaver Creek (Colorado, États-Unis).

Son sponsor avait officialisé son retour plus tôt dans la journée.

Vonn, âgée de 40 ans, s'est lancé le défi de revenir au plus haut niveau, près de six ans après avoir pris sa retraite lors des Mondiaux d'Are (Suède) en février 2019.

Elle avait alors 34 ans et quittait le circuit avec huit médailles mondiales dont deux titres (descente et super-G en 2009), trois podiums olympiques (or en descente en 2010) et ce qui était alors le record de victoires en Coupe du monde pour une femme (82), depuis dépassé par sa compatriote Mikaela Shiffrin (99).

"Chemin pas simple"

Victime de nombreuses blessures pendant sa carrière, Vonn a été opérée au printemps pour faire remplacer une partie de son genou droit, victime de dégénérescence tricompartimentale, par une prothèse en titane. Elle a alors pu reprendre le ski "sans douleur" et s'est décidée à tenter un retour au plus haut niveau.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai été freinée par des blessures depuis ma première rupture des ligaments croisés en 2013, et après cela j'ai été blessée presque une fois par an. Les dernières années de ma carrière ont été plus difficiles que je ne veux bien le reconnaître, et que ce que les gens peuvent comprendre", a-t-elle dit.

Avec Vonn, le cirque blanc va ainsi retrouver une autre de ses légendes, après le retour sur les pistes en octobre de Marcel Hirscher. L'Autrichien, qui courait désormais sous les couleurs des Pays-Bas, s'est toutefois gravement blessé au genou début décembre et a mis un terme à sa saison - et à sa seconde carrière ? - après seulement trois courses.

Vonn "a des genoux qui sont bien plus endommagés que ce que l'étaient ceux de Marcel et ça c'est très mal terminé pour lui", a observé vendredi 13 décembre le Français Alexis Pinturault, lui-même de retour après une importante blessure. "Je lui souhaite naturellement le meilleur et j'espère qu'elle arrivera à faire quelque chose de très intéressant pour elle et pour le sport, mais elle a un chemin qui n'est pas simple."

"Je suis contente qu'elle puisse refaire ce qu'elle aime le plus", a aussi dit lundi 9 décembre l'Italienne Sofia Goggia, amie et spécialiste comme Vonn des épreuves de vitesse. "Je suis aussi un peu inquiète pour elle, car c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et nous faisons un sport dangereux."

Ouvreuse à Beaver Creek

Avant de pouvoir retrouver le circuit mondial - grâce à une nouvelle réglementation qui permet aux anciennes gloires du ski de retrouver la Coupe du monde dans des conditions avantageuses -, Vonn a dû s'aligner début décembre sur des courses du circuit secondaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

Elle avait participé la semaine dernière à deux descentes et deux super-G à Copper Mountain (Colorado, États-Unis), terminant à deux secondes environ des meilleures dans ce qu'elle considérait comme "un entraînement".

"Pour moi, se contenter de participer ne serait pas un succès", prévient cette redoutable compétitrice, quatre fois vainqueur du classement général dans sa première partie de carrière.

La skieuse la plus âgée à s'être imposée sur le circuit, l'Italienne Federica Brignone, avait 34 ans lors de son succès en géant à Sölden en octobre, pour l'ouverture de la saison 2024/2025.

Avant de retrouver la compétition à Saint-Moritz, où deux super-G sont au programme les 21 et 22 décembre, Lindsey Vonn va être ouvreuse ce week-end lors de la Coupe du monde à Beaver-Creek, où a lieu une descente et un super-G.

VNA/CVN