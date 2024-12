Cyclisme

Double ration de classiques et deux grands Tours pour Pogacar en 2025

Une orgie de classiques en Italie et en Belgique et deux grands Tours dont l'inévitable Tour de France : Tadej Pogacar s'est concocté un programme copieux pour 2025 où il voudra encore progresser après une année exceptionnelle.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour ceux qui se demandaient si le Slovène était rassasié après une saison 2024 gargantuesque, il a livré une réponse claire mardi lors d'une conférence de presse à Benidorm, au Sud-Est de l'Espagne, où son équipe UAE a pris ses quartiers hivernaux : il a "toujours faim" et même, il en redemande.

Après une rentrée le 17 février au Tour UAE, il va ainsi participer comme d'habitude aux deux classiques italiennes, les Strade Bianche et Milan-Sanremo, un des deux Monuments avec Paris-Roubaix qui lui résistent encore et qu'il brûle de gagner enfin.

Suivront trois classiques flandriennes, le Grand Prix E3, Grand-Wevelgem et le Tour des Flandres, qu'il avait survolé en 2023, mais une nouvelle fois pas de Paris-Roubaix. Et enfin le triptyque ardennais avec l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

"J'avais envie de retourner sur les pavés et j'y retournerai à l'avenir. Paris-Roubaix, je me le garde pour plus tard. Mais j'adore courir les classiques", a-t-il dit.

La Vuelta plutôt que le Giro ?

Fin avril, sauf changement de programme ou accident, il aura ainsi avalé une course par étapes de sept jours et huit classiques, largement de quoi alimenter le débat de meilleur coureurs de tous les temps, après ses 25 succès en 2024, dont le Giro, le Tour de France, les Mondiaux et deux Monuments.

Ensuite, tout dépendra du parcours du Tour d'Italie, dont la présentation prévue en novembre a été repoussée à janvier. S'il lui plait, il pourrait aller défendre son titre en mai sur le Giro.

Sinon, il courra pour la deuxième fois de sa carrière (après 2020) le Critérium du Dauphiné (8-15 juin) pour préparer le Tour de France (5-27 juillet), avant d'enchaîner sur le Tour d'Espagne (23 août-14 septembre), ce qui a l'air d'être la tendance.

"Après l'enchaînement Giro-Tour cette saison, j'aimerais bien de faire Tour-Vuelta, voire Giro-Vuelta. Mais le Tour est le Tour et ce sera encore ma priorité l'an prochain avec les Mondiaux", a-t-il glissé.

"Ce qui est sûr c'est qu'il ne fera pas les trois grands Tours l'année prochaine", a assuré le directeur sportif espagnol de son équipe UAE, Joxean Fernandez Matxin.

"Encore jeune"

"J'aimerais bien essayer un jour mais ce n'est pas une priorité. Et il y a 30 coureurs dans l'équipe, je ne peux pas faire toutes les courses", a ajouté Pogacar qui défendra son titre aux Championnats du monde en septembre au Rwanda, sur un parcours très exigeant à Kigali.

Il devrait comme d'habitude terminer sa saison le 11 octobre au Tour de Lombardie, dernier Monument de l'année, où il visera un cinquième succès consécutif.

En 2024, le Slovène de 26 ans a réalisé l'une des plus grandes saisons de l'histoire de son sport, avec 25 victoires dont un troisième Tour de France, le Tour d'Italie, les Championnats du monde et deux Monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie.

"2024 a été une année exceptionnelle pour moi, peut-être la meilleure de la dernière décennie dans le cyclisme, mais ce n'est pas à moi de juger", a-t-il rappelé. "Je me suis bien amusé. Tout s'est déroulé de manière super fluide, j'ai réussi à être en grande forme sur chaque course.".

"Si c'est un peu moins bien en 2025, cela restera une bonne année", a-t-il ajouté, conscient que ce sera difficile d'égaler sa performance de cette année. Mais à seulement 26 ans, il se sent "encore jeune" et estime pouvoir "progresser", notamment sur les "petits détails".

"Pour l'instant tous les voyants sont au vert. Après, il faut voir cet hiver et les premières courses pour voir ce que ça donne. Mais je suis très motivé", a-t-il prévenu.

AFP/VNA/CVN