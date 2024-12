Football : La Coupe du monde 2034 aura lieu en Arabie saoudite

>> Football : Luka Modric prolonge au Real Madrid jusqu'en juin 2025

>> Coupe d'Afrique des nations de football : 16 billets à attribuer

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Arabie Saoudite organisera le Mondial-2034 de football, confortant son influence croissante dans le sport mondial en dépit des critiques sur les droits humains, a décidé mercredi 11 décembre le Congrès de la Fédération internationale de football (Fifa).

Réunis en visioconférence, les délégués des 211 fédérations membres ont entériné par approbation virtuelle le dossier saoudien, resté seul en lice au terme d'une procédure limitée aux candidatures asiatiques et océaniques au nom de la rotation géographique.

L'attribution mercredi du Mondial-2034 de football à l'Arabie Saoudite "met des vies en danger et révèle la vacuité des engagements de la Fifa en matière de droits humains", estiment ONG et représentants des supporters dans un texte commun.

En validant par acclamations, lors d'une visioconférence, le dossier saoudien, le Congrès de la Fédération internationale (Fifa) "a décidé d'ignorer nos avertissements", écrivent notamment Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), la Confédération syndicale internationale (Ituc) et les organisations Sport and Rights Alliance et Football Supporters Europe (FSE).

Depuis que la candidature saoudienne a été révélée l'an dernier, seule en lice après une procédure d'un mois limitée aux confédérations asiatique et océanique, la vingtaine d'organisations signataires alertent sur les risques "pour les résidents, les travailleurs migrants et les supporters en visite".

Pour les signataires, "il est évident que sans une action urgente et des réformes globales, la Coupe du monde 2034 sera ternie par la répression, la discrimination et l'exploitation à grande échelle".

La Fifa reconnait pourtant, depuis l'introduction en 2017 d'engagements en matière de droits humains, "qu'il lui incombe de prévenir et d'atténuer les violations des droits de l'homme et les abus liés à ses activités", ainsi que d'y "remédier" si nécessaire, souligne encore le texte.

Mais, faute de concurrence autour de l'attribution du tournoi, ces engagements se sont avérés "une imposture", et "il n'y a pas eu de consultation des personnes susceptibles d'être affectées", "ni de mesures spécifiques ou contraignantes" pour garantir le respect des normes internationales du travail ou plus largement des droits humains, déplorent les signataires.

Confortant ainsi son influence croissante dans le sport mondial en dépit des critiques sur les droits humains, l'Arabie saoudite succédera donc au trio Espagne-Portugal-Maroc en 2030.

Le Mondial-2030 de football sera en effet conjointement organisé par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec trois les premières rencontres en Amérique du Sud (Uruguay, Argentine et Paraguay). Cette décision a été également officiellement approuvée lors de ce Congrès virtuel de la Fifa.

Cette formule tricontinentale inédite, qui soulève des critiques sur l'impact environnemental de la compétition, était seule en lice après une série de désistements et regroupements des candidatures.

AFP/VNA/CVN