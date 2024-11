Ski alpin

La star américaine Lindsey Vonn annonce vouloir revenir à la compétition

La légende du ski alpin Lindsey Vonn va tenter à 40 ans "de retrouver la compétition" plus de cinq ans après la fin de sa carrière, a annoncé jeudi 14 novembre la Fédération américaine de ski.

La star aux 82 victoires en Coupe du monde a indiqué dans le communiqué de sa fédération qu'elle avait "hâte de retrouver l'équipe américaine de ski et de continuer à partager (son) expérience du sport avec ces femmes incroyables", sans toutefois indiquer de date précise de retour.

L'Américaine avait annoncé en février 2019, à 34 ans, qu'elle mettait fin à sa carrière après une énième blessure, regrettant alors que son corps soit "brisé au-delà de raisonnable".

Mais Vonn s'est fait opérer avec succès du genou en avril et a pu reprendre le ski sans douleur. La rumeur enflait ces dernières semaines concernant son éventuel retour. "Pouvoir de nouveau skier sans douleur a été incroyable", a dit la skieuse dans le communiqué, sans donner de date précise de retour.

"J'essaye de ne pas aller trop vite", a-t-elle indiqué dans une interview au New York Times publiée jeudi 14 novembre. "Mais bien sûr que j'ai des ambitions." "Mon objectif est de profiter et j'espère que ça me mènera jusqu'à la Coupe du monde", a-t-elle ajouté.

L'annonce de son retour à la compétition intervient après celui d'une autre légende du sport : Marcel Hirscher. L'Autrichien, qui court désormais avec le maillot néerlandais, avait lui aussi mis fin à sa carrière en 2019 mais a effectué son retour sur le circuit mondial le mois dernier à Sölden.

