Ski alpin : Noël veut repartir du bon pied à Madonna

Clément Noël a passé les fêtes de fin d'année à soigner sa cheville droite, blessée mi-décembre, et a peu skié, mais le champion olympique 2022 de slalom espère faire mieux que limiter la casse mercredi 8 janvier à Madonna di Campiglio (Italie), premier rendez-vous d'un mois de janvier bien rempli.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Avec cinq slaloms d'ici la fin du mois, sur un total de douze cet hiver, les cadors des piquets serrés n'auront guère le temps de respirer.

C'est en prévision de ce janvier gloûton, toujours décisif pour l'attribution du globe de No1 mondial de la spécialité, qu'il a profité d'"un bon temps de repos pour Noël et les fêtes", passées en famille "tranquillement", a-t-il expliqué.

Noël, 27 ans, n'a pas eu vraiment le choix : il fallait ménager et soigner sa cheville droite blessée en partant à la faute durant le slalom géant de Val d'Isère, disputé à domicile.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Je n'ai pas skié, je n'ai pas fait énormément de préparation physique, mais je me suis concentré sur revenir à mon meilleur niveau grâce à des soins de la cheville", a détaillé le Vosgien de naissance qui prendra le départ mercredi 8 janvier (17h45) "avec une cheville bien strapée".

"C'est sûr que je n’aurai pas énormément de manches d'entraînement dans les jambes, je ne serai pas dans les meilleures dispositions, mais je pense que ça peut le faire, j'arrive à gérer les douleurs", a-t-il insisté.

Alors que sa saison était idéalement partie avec deux succès sur les deux premiers slaloms de l'hiver, à Levi (Finlande) et Gurgl (Autriche), elle aurait pu complétement dérailler mi-décembre.

"De mieux en mieux"

Il a dû faire une croix sur le slalom de Val d'Isère, au lendemain de sa chute en géant, puis a fini l'année sur une méritoire 6e place à Alta Badia (Italie) en étant loin d'être à 100%.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Avant Madonna, puis le dyptique suisse Adelboden/Wengen et pour finir le mois le terrible enchaînement Kitzbühel/Schladming en Autriche, il est toujours dans le coup, à la troisième place de classement de la Coupe du monde de slalom avec 240 points, sur les talons du Norvégien Henrik Kristoffersen (270 pts) et du Suisse Loïc Meillard (245 pts).

S'il ne s'est jamais imposé encore sur la Canalone Miramonti, Noël, 2e à Madonna l'hiver dernier et 3e en janvier 2020, "aime bien" la piste des Dolomites qui prend régulièrement un malin plaisir à surprendre, en sacrant notamment l'Autrichien Marco Schwarz l'hiver dernier, ou le Suisse Daniel Yule, un an plus tôt.

"Cela va aller de toute façon de mieux en mieux", a estimé Noël qui a passé la première semaine de janvier à s'entraîner à Folgaria, non loin de Madonna.

"C'est une blessure qui demande une cicatrisation assez longue, donc forcément ce n’est pas parfait en deux semaines de repos, mais je pense que si j'ai réussi à courir à Alta Badia avec un niveau convenable, c'est quand même bon signe pour le mois de janvier", a-t-il conclu.

Et aussi pour l'objectif de sa saison, les Mondiaux-2025 de Saalbach (Autriche) dont le slalom masculin est programmé le 16 février.

AFP/VNA/CVN