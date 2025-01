Cyclisme

Alaphilippe "super motivé" avec sa nouvelle équipe suisse

Photo : AFP/VNA/CVN

À 32 ans, l'ancien double champion du monde (2020, 2021) estime que c'était "le bon moment pour ce grand changement" après dix ans chez Soudal Quick-Step où son aventure s'est achevée cet hiver sur un brin d'amertume à cause de ses relations compliquées avec le patron Patrick Lefevere, sur fond de résultats en baisse.

Il a trouvé refuge pour les trois prochaines saisons dans une équipe jeune aux dents longues, cornaquée par l'ancien champion suisse Fabian Cancellara, qui, depuis sa création en avril 2022, monte les étages quatre à quatre.

"Le projet m'a plu dès les premières discussions qu'on a eues avec Ricardo (Scheidecker, directeur sportif), +Raphi+ (Raphael Meyer, directeur général) et Fabian (Cancellara). J'ai tout de suite accroché à l'idée de faire partie de cette jeune équipe mais avec beaucoup de caractère et d'ambition", a expliqué le Français mardi depuis Moraira, dans le Sud-Est de l'Espagne, où son équipe est en stage.

"C'est un challenge pour moi aussi, c'est mon instinct qui a décidé, je suis très content de ma décision. Ils savent où ils veulent aller, ça m'a super motivé", a-t-il insisté.

Dépendant des invitations

Terminant la saison 2024 au 22e rang mondial en termes de points UCI, la formation suisse, adossée à l'horloger de luxe, a beau cultiver de grandes ambitions, elle navigue encore en deuxième division (le World Tour est réservé aux 18 premières équipes), ce qui l'oblige à attendre des invitations des organisateurs pour participer aux plus grandes courses comme le Tour de France.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Une réalité nouvelle pour Alaphilippe qui, du coup, ne savait pas vraiment mardi quel serait son programme au-delà de sa mise en route lors de la Figueira Champions Classic au Portugal le 16 février suivi du Tour de l'Algarve et ensuite de Paris-Nice en mars, pour lequel Tudor a été invitée par ASO.

Ses patrons espèrent justement que l'arrivée de l'un des chouchous du public français, ainsi que celle du Suisse Marc Hirschi, très en vue en fin de saison dernière, va convaincre les organisateurs de les accueillir.

"Avec les nouveaux coureurs comme Marc, Loulou (Alaphilippe), ou encore Marco Haller et Larry Warbasse, on espère passer un cap, a souligné Cancellara. On a besoin de leur expérience dans les plus grandes courses, sinon on ne sera que des passagers. Mais on dépend encore des invitations."

"Optimiste" pour le Tour de France

"Ne pas connaître notre planning demande un effort énorme à tout le monde dans l'équipe. On va candidater pour toutes les grandes classiques et le Tour de France mais après ça ne dépend plus de nous", a rappelé le directeur général Raphael Meyer.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Je suis toujours optimiste, c'est un rêve d'aller au Tour, c'est dans nos têtes bien sûr mais c'est encore loin", a assuré Alaphilippe qui espère surtout "retrouver son meilleur niveau possible" en 2025, sur la lancée d'une saison déjà meilleure que les deux précédentes.

Pour le vétéran italien Matteo Trentin, débarqué il y a un an chez Tudor en provenance du Team UAE de Tadej Pogacar, c'est sûr : Alaphilippe, qu'il a connu chez Quick-Step, "va laisser sa marque cette saison". "Le cyclisme a tellement progressé que son niveau de 2021 n'est plus suffisant pour gagner un Championnat du monde mais je suis certain que Julian peut être meilleur qu'en 2021", assure-t-il.

"Julian est vraiment un gros coup pour l'équipe, ajoute l'Italien. Qu'un champion de sa classe vienne chez nous montre l'ambition qu'il y a ici. Ils respectent vraiment ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent faire. L'équipe a tellement grandi en seulement deux ans et est déjà très respectée dans le peloton. Je suis sûr que Julian va s'y épanouir."

AFP/VNA/CVN