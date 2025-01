Foot : Deschamps quittera l'équipe de France en 2026

Photo : AFP/VNA/CVN

Le technicien de 56 ans, nommé à son poste en 2012, terminera son long bail à l'issue du Mondial-2026 organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour lequel la France n'est pas encore qualifiée.

Selon plusieurs médias, Deschamps devrait officialiser sa décision lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron diffusé dans le journal de 13 heures de TF1 mercredi dans le cadre de l’opération "Pièces Jaunes".

Le départ du sélectionneur va clore le chapitre le plus glorieux de l'histoire des Bleus. Deschamps s'est bâti un palmarès hors normes à la tête de l'équipe de France en remportant la Coupe du monde 2018 en Russie et la Ligue des nations en 2021, tout en atteignant les finales de l'Euro-2016 et du Mondial-2022.

À l'issue de la finale de la dernière Coupe du monde perdue au Qatar face à l'Argentine, le contrat du Basque avait été prolongé de quatre ans, une durée qui avait suscité à l'époque de nombreuses critiques. Le jeu terne déployé par les Français à l'Euro-2024, malgré l'accession en demi-finales, avaient accentué les débats autour du management du technicien.

Avant de tirer sa révérence, les objectifs ne manquent toutefois pas pour Deschamps. Les Tricolores doivent disputer les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie en mars. En cas de succès, ils joueront le "Final Four" de cette compétition en juin avant d'enchaîner avec les qualifications de la prochaine Coupe du monde, l’ultime défi de l'ancien capitaine des Bleus, champion du monde en 1998.

AFP/VNA/CVN