Le Real Madrid, réduit à dix, gagne à Valence (2-1) et prend la tête de la Liga

Photo : AFP/VNA/CVN

Le succès a été long à se dessiner pour les Madrilènes, longtemps menés après une ouverture du score d'Hugo Duro (27e) mais les Merengues ont arraché la victoire grâce à Luka Modric (85e) et Jude Bellingham (90e+5).

À l'issue de ce match initialement prévu le 2 novembre mais reporté après les inondations meurtrières dans le Sud-Est du pays (231 morts), le Real est en tête de Liga avec 43 points, devant l'Atlético (41 pts), qui compte toutefois un match en moins, et le FC Barcelone (38 pts).

Les Colchoneros auront la possibilité de reprendre les commandes du championnat dès le 12 janvier lors de la réception d'Osasuna (19e journée).

Depuis leur défaite à Bilbao (2-1) le 4 décembre, en match avancé de la 19e journée, les Madrilènes restent invaincus depuis quatre matches en Liga, symbole de renouveau après un début de saison laborieux, à l'image de l'adaptation difficile de la superstar française Kylian Mbappé.

Vinicius expulsé

Vendredi 3 janvier, le capitaine de l'équipe de France s'est d'abord montré brouillon et inefficace, à l'image de ses partenaires du quatuor offensif Jude Bellingham, Rodrygo et Vinicius Jr, de retour de suspension.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après la pause, Mbappé a retrouvé plus d'allant, obtenant un penalty à la suite d'une bousculade dans la surface (52e). Mais Bellingham s'est raté dans sa course d'élan et dans sa frappe, envoyant le ballon s'écraser sur le poteau.

Quatre minutes plus tard, le Français pensait avoir remis les deux équipes à égalité après un exploit individuel mais il était sifflé en position de hors-jeu (59e).

Comme un symbole des errements madrilènes et d'une certaine nervosité, Vinicius a été expulsé à la 79e minute après une bousculade plutôt tragi-comique avec le gardien macédonien Stole Dimitrievski qui a lui écopé d'un jaune.

Conséquence immédiate : un coaching de Carlo Ancelotti qui a fait entrer le vétéran croate Luka Modric. Un choix payant puisque le Ballon d'or 2018 a arraché l'égalisation dans la foulée (85e).

Une efficacité contagieuse avec Bellingham qui a scellé la victoire de la Maison blanche dans les ultimes instants, synonyme de suprématie retrouvée au moins provisoirement.

AFP/VNA/CVN