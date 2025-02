Six nations : l'Irlande renverse des Anglais accrocheurs

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Verts, malmenés et menés à la mi-temps, ont élevé leur jeu pour imiter l'autre favori, le XV de France, impérial la veille face au faible pays de Galles (43-0) avec sept essais et aucun point encaissé.

Si le succès irlandais a été plus étriqué et plus long à se dessiner, c'est surtout parce que le niveau de l'adversaire était bien plus élevé à Lansdowne Road qu'au Stade de France.

"La dynamique est évidemment très importante dans ce tournoi. Vous ne pouvez pas le gagner à la première journée, mais vous pouvez le perdre ou voir votre espoir s'évanouir en partie", a relevé le capitaine irlandais, Caelan Doris.

L'Angleterre, chez qui les Bleus se rendent samedi 1er février, a longtemps tenu la dragée haute à ses hôtes. Mais sa défense, intraitable en première période, a fini par plier sous les assauts irlandais incessants.

L'équipe de Steve Borthwick n'a certes pas réussi à rééditer la performance majuscule de l'an passé, lorsqu'elle avait été la seule à battre l'Irlande (23-22). Elle a néanmoins semé des promesses et récolté le point du bonus défensif, au courage, grâce à des essais de Tom Curry (75e) et Tommy Freeman (80e+1).

"Dans plusieurs compartiments du jeu, je pense qu'on a fait un pas en avant aujourd'hui", a positivé le capitaine Maro Itoje. "L'énergie que nous avions sur le terrain, la vivacité de notre attaque, la façon dont les gars attaquaient et s'engouffraient dans les brèches, je pense que c'était vraiment admirable".

Lowe, l'allumette

Le XV de la Rose a pris les commandes sur un essai de Cadan Murley (9e), l'ailier des Harlequins préféré à Ollie Sleightholme, à la surprise générale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le carton jaune de l'ouvreur Marcus Smith (25e) a mis en difficulté l'Angleterre, mais celle-ci a longtemps opposé une défense héroïque. Avant de craquer sur un essai de Jamison Gibson-Park (35e, 5-7).

Le demi de mêlée, élu homme du match, a mis Freddie Steward à terre d'un crochet dévastateur après un joli lancement de l'ailier James Lowe, encore déterminant samedi 1er février.

Sur le troisième essai irlandais, Lowe s'est échappé face aux poteaux, a fixé deux adversaires pour mieux servir Tadhg Beirne (64e). Sur le quatrième, il a réalisé un joli numéro sur son côté gauche avant de passer le ballon à Dan Sheehan (72e).

Il fallait cela pour permettre aux Irlandais de remporter une partie mal engagée.

Les Verts n'ont réussi à revenir au score qu'à la 52e minute sur un essai en mode bulldozer de Bundee Aki (52e, 10-10). Servi à gauche par Sam Prendergast, le centre a échappé au placage de Marcus Smith puis déposé deux adversaires avant d'aplatir en coin.

Son équipe a pris l'avantage, pour la première fois du match, sur une pénalité inscrite par Prendergast (56e, 13-10) après une faute de Maro Itoje à l'alignement.

À 21 ans et pour sa quatrième sélection, Prendergast a manqué plusieurs transformations et il a probablement perdu des points aux yeux de Simon Easterby. Le sélectionneur par intérim l'a remplacé par Jack Crowley, l'ouvreur titulaire l'an dernier, qui a réussi une bonne entrée.

Borthwick, sur le banc d'en face, enregistre une nouvelle courte défaite face à un cador du rugby mondial, une mauvaise habitude cultivée tout au long de l'année 2024. Le "Crunch" de samedi prochain 8 février face au grand rival français lui fournit une occasion parfaite pour briser la série.

AFP/VNA/CVN