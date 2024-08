Japon : le typhon Ampil est passé sans faire de victimes ni de gros dégâts

Le trafic ferroviaire et aérien a repris quasiment normalement ce samedi 17 août matin au Japon après le passage sur Tokyo et sa région du typhon Ampil , classé comme " très fort " mais qui n'a fait ni dégâts majeurs, ni blessés graves, ont indiqué les autorités.

Tokyo s'est réveillée ce samedi 17 août sous un grand ciel bleu et avec des températures supérieures à 30°C, Ampil ayant poursuivi sa route dans l'Océan Pacifique.

Samedi 17 août, seuls quelques blessés légers, des arbres tombés, des routes inondées et des coupures de courants, qui ont touché vendredi 16 août environ 4.000 foyers, avaient été constatés par les autorités, qui avaient invité 18.000 habitants de la région côtière du département de Chiba à s'installer temporairement dans des centres d'hébergement.

De "fortes pluies" à craindre au Nord du Japon

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a toutefois mis en garde samedi 17 août contre de "fortes pluies" dans certaines parties du Nord du Japon, où "le risque de glissements de terrain reste élevé dans certaines zones".

Les services des Shinkansen, les trains à grande vitesse au Japon, ont repris normalement, après la suspension de liaisons vendredi 16 août, notamment au départ et à l'arrivée à Tokyo.

Le trafic aérien a également amorcé un retour à la normale : après avoir annulé plus de 650 vols pour la journée de vendredi 16 août, les compagnies ANA et Japan Airlines ne comptaient plus que 68 annulations pour samedi 17 août, selon la chaîne NHK.

Le typhon avait été qualifié de "très fort" par la JMA, un cran en-dessous de sa catégorie la plus élevée de "typhon violent".

Ampli est survenu alors que le Japon célèbre la semaine de vacances "obon", pendant laquelle des millions de personnes retournent dans leurs familles, et quelques jours après que la tempête tropicale Maria a déversé des pluies record dans certaines régions du Nord. Le Japon avait également émis une alerte au risque de "mégaséisme".

Régulièrement touché par d'importants typhons

Comme l'ensemble de la région, le Japon est régulièrement touché par d'importants typhons. Ceux-ci se forment de plus en plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement qu'auparavant et restent plus longtemps sur terre en raison du changement climatique, selon une étude scientifique conjointe publiée le mois dernier.

Des chercheurs de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, de l'Université Rowan et de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis ont analysé et modélisé "plus de 64.000 tempêtes historiques et futures du XIXe siècle à la fin du XXIe siècle" pour parvenir à ces conclusions, selon un communiqué.

