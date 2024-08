Niger : le bilan des fortes pluies estimé à 129 décès

Le bilan des victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Niger depuis le mois de mai, début de la saison pluvieuse, sur l'ensemble du territoire national est estimé à 129 morts, 126 blessés et 219.755 personnes sinistrées.

Selon un bilan présenté vendredi 16 août par la direction de la Préparation de l'alerte et de la gestion des catastrophes de la Protection civile à Niamey, ces personnes ont été tuées dans l'effondrement de leurs habitations, la plupart construites à base d'argile, ou des suites de noyades.

Ce sont au total 23.619 maisons qui se sont effondrées et plus de 16.000 têtes de bétails qui on été perdues, selon la même source.

L'année dernière, le bilan était estimé à 196 morts, 400.000 sinistrés, 40.746 ménages affectés, sans compter la mort de 700 têtes de bétail ainsi que la destruction de 89 salles de classe, 235 greniers, 16 magasins, 14,5 tonnes de vivres et 914,95 ha d'aires de cultures.

