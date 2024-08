Le Sénégal a annoncé le lancement réussi de son premier satellite

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le Sénégal entre dans une nouvelle ère avec le lancement réussi de notre premier satellite GAINDESAT-1A à exactement 18h56 (UTC-8) depuis la base [américaine] de Vandenberg en Californie", a déclaré le chef de l'Etat.

"Grâce à cinq années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, nous avons réalisé une percée qui marque une étape importante vers notre souveraineté technologique". Le président a ajouté qu'il était "fier et reconnaissant envers tous ceux qui ont rendu ce projet possible".

GAINDESAT-1A, construit par le Sénégal en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier (France), a été lancé à l'aide de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Le nanosatellite est conçu pour surveiller le territoire sénégalais et collecter des informations pour les services économiques et environnementaux du pays.

Selon l'Union africaine, le Sénégal est devenu la 12e nation du continent à lancer son satellite dans l'espace.

TASS/VNA/CVN