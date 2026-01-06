L’aéroport Changi de Singapour enregistre un nombre record de passagers en 2025

L'aéroport de Changi à Singapour a accueilli environ 70 millions de passagers en 2025, un volume supérieur aux niveaux d'avant la COVID-19, a déclaré le ministre des Transports par intérim de Singapour, Jeffrey Siow, le 5 janvier.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cela signifie que le nombre de passagers à l'aéroport a atteint un niveau record en 2025, dépassant le précédent record de 68,3 millions de passagers en 2019, avant que la pandémie ne cloue les avions au sol et ne ravage le transport aérien.

La forte reprise post-pandémique de l'aviation mondiale montre que le gouvernement a pris la bonne décision en poursuivant les plans de construction du terminal 5 de l'aéroport de Changi, suspendus pendant la pandémie, a déclaré Jeffrey Siow lors du lancement d'une nouvelle exposition sur le futur méga terminal.

Le ministre par intérim a ajouté que l'exploitant, Changi Airport Group (CAG), lancera dans les prochaines semaines l'appel d'offres pour la superstructure du T5, la partie du terminal construite hors sol.

VNA/CVN