Singapour accélère la création d’un centre de coordination de l’ASEAN contre la brume sèche

La pollution transfrontalière par la brume sèche demeure un défi pour l’Asie du Sud-Est.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Durant sa présidence de l’ASEAN en 2027, Singapour accordera une priorité absolue à l'opérationnalisation du Centre de coordination sur la pollution transfrontalière par la brume sèche. Une démarche visant à optimiser les capacités régionales de prévention, de suivi et de riposte face aux incendies de forêt et de tourbières.

Singapour fera de la création du Centre de coordination de l’ASEAN pour le contrôle de la pollution transfrontalière par la brume sèche une priorité durant sa présidence de l’organisation régionale en 2027.

L’objectif est de renforcer les capacités de coordination régionale en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies de forêt et de tourbières.

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour, la ministre singapourienne du Développement durable et de l’Environnement, Grace Fu, a déclaré le 3 novembre devant le Parlement que son pays travaillerait avec les autres membres de l’ASEAN pour rendre ce centre opérationnel.

Singapour prévoit de déposer dans les prochains jours son instrument de ratification de l’accord portant création du centre et encourage les autres États membres à accélérer leurs procédures respectives.

L'accord portant création du centre a été signé par les pays de l'ASEAN le 27 mai 2025 et n'entrera en vigueur qu'après sa ratification ou son approbation par au moins six États membres.

À ce jour, le Vietnam a réalisé des avancées concrètes dans ce processus. Le gouvernement vietnamien a approuvé l'accord par la Résolution N°372/NQ-CP du 19 novembre 2025, puis transmis son instrument d'acceptation, dont la réception a été enregistrée lors de la 27e réunion du Comité directeur ministériel sous-régional sur la pollution transfrontalière par la brume sèche, en juillet 2026. Il s'agit d'une contribution concrète du Vietnam à cette initiative de coopération régionale.

Selon Grace Fu, une fois opérationnel, le centre servira de point de coordination pour les efforts de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies de forêt et de tourbières. Il facilitera également le partage de technologies, d'expertises et de moyens de lutte contre les incendies, tout en assurant la coordination des demandes d’assistance d’urgence entre les États membres.

Singapour entend également promouvoir des solutions visant à s’attaquer aux causes profondes de la brume sèche, notamment par une gestion durable des terres et des tourbières ainsi que par l’élaboration de lignes directrices sur le brûlage des résidus agricoles.

Selon la ministre, ces mesures devront être mises en œuvre parallèlement au mécanisme régional de coordination des interventions. La pollution transfrontalière par la brume sèche demeure un défi pour l’Asie du Sud-Est. À Singapour, la qualité de l’air a atteint des niveaux malsains pendant 18 jours consécutifs, du 5 au 22 octobre 2026. Dans l'Ouest du pays, l’indice de pollution de l’air (PSI) a même atteint 230 le 18 octobre.

L’ASEAN dispose déjà du Centre météorologique spécialisé de l’ASEAN (ASMC), établi à Singapour en 1993, qui assure la surveillance des points chauds d’incendie et la diffusion d’alertes précoces. Le nouveau centre de coordination viendra compléter ce dispositif en renforçant la coopération entre les États membres et en améliorant la coordination des interventions face à la pollution transfrontalière par la brume sèche dans la région.

VNA/CVN