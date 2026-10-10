Đà Nẵng accueille le 4e Forum judiciaire ASEAN - Chine

Le 4 e Forum judiciaire ASEAN - Chine s'est ouvert le 10 octobre à Đà Nẵng, avec pour objectif de renforcer la coopération régionale dans le contexte de l'intégration internationale et de l'ère numérique.

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Photo : VNA/CVN

Le 10 octobre, le 4e Forum judiciaire ASEAN - Chine s’est ouvert à Đà Nẵng, autour du thème ''Renforcer la coopération judiciaire régionale dans le contexte de l’intégration internationale et de l’ère numérique''.

Cette rencontre de haut niveau constitue un cadre de dialogue et de coopération entre les Cours suprêmes des pays de l’ASEAN et la Cour populaire suprême de Chine, leur permettant d’échanger leurs expériences et de renforcer leurs liens.

L’événement réunit environ 130 délégués, dont des représentants de juridictions étrangères et de missions diplomatiques au Vietnam.

S’exprimant au nom des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, Lê Minh Trí, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, a souligné que l’édification de l’État de droit socialiste et la réforme judiciaire figuraient parmi les grandes priorités du Vietnam.

Il a rappelé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la coopération internationale dans le domaine judiciaire, notamment pour moderniser son système judiciaire, lutter contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité et mieux protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises.

Un forum dédié aux nouveaux défis de la justice

Dans son discours d’ouverture, Nguyễn Văn Quảng, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Cour populaire suprême du Vietnam, a souligné que la coopération judiciaire jouait un rôle important dans la mise en place d’un cadre juridique favorable, la bonne administration de la justice et le maintien d’un environnement de coopération stable et transparent.

Le Forum judiciaire ASEAN - Chine a ouvert une nouvelle voie de coopération visant à renforcer les liens d’amitié, la compréhension mutuelle et le partage d’expériences pour améliorer l’efficacité de la justice.

Il a rappelé que les trois précédentes éditions du Forum s’étaient tenues en Chine, en 2014, 2017 et 2022. S’appuyant sur les acquis des éditions précédentes, ce forum favorise les échanges sur la coopération judiciaire et les nouveaux défis auxquels seront confrontés les tribunaux des pays de l’ASEAN et de Chine.

Le forum permet aux délégués d’échanger leurs expériences dans le règlement des affaires pénales, civiles et commerciales transfrontalières, ainsi que dans l’utilisation des technologies numériques et de l’intelligence artificielle pour moderniser la justice et en faciliter l’accès aux citoyens et aux entreprises.

Zhang Jun, président de la Cour populaire suprême de Chine, a souligné l’importance de la coopération judiciaire dans les relations ASEAN - Chine. Il a salué la tenue, pour la première fois, de ce forum dans un pays de l’ASEAN.

Les délégués discutent et adoptent également le Communiqué conjoint de Đà Nẵng 2026, qui définit les orientations futures de la coopération judiciaire entre l’ASEAN et la Chine.

VNA/CVN