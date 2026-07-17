L'administration Trump va limiter la durée de séjour des étudiants étrangers à quatre ans

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé jeudi 16 juillet qu'il renforcerait les restrictions relatives à la durée de séjour des étudiants étrangers et des participants à des programmes d'échange, en limitant leur séjour légal à une durée maximale de quatre ans, sauf en cas d'octroi d'une prolongation fédérale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Les étudiants non immigrants (visas F) et les participants à des programmes d'échange (visas J) seront admis pour la durée de leur programme spécifique, sans dépasser une période maximale de quatre ans", a indiqué le département dans un communiqué publié sur son site Internet.

La règle finale, précise-t-il, "élimine officiellement la faille liée à la 'durée du statut'" qui permettait aux étudiants étrangers, aux participants à des programmes d'échange et à d'autres personnes de rester aux États-Unis indéfiniment "sans contrôle régulier de la part des autorités".

La "durée du statut" permet aux ressortissants étrangers de rester aux États-Unis tant qu'ils remplissent activement les conditions liées à leur visa, au lieu de fixer une date calendaire précise à laquelle ils doivent quitter le pays.

"Depuis près d'un demi-siècle, le système obsolète de la 'durée du statut' a compromis la sécurité nationale et créé un environnement propice à la fraude en matière d'immigration", a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, accusant des milliers d'étudiants étrangers d'abuser du système d'immigration américain.

Dans un communiqué, Fanta Aw, directrice générale et PDG de la NAFSA, une association américaine regroupant des professionnels de l'éducation internationale, a qualifié cette décision du DHS de "changement de politique malavisé et inutile qui sème l'incertitude, la bureaucratie et la peur au sein d'un système qui fonctionne efficacement depuis longtemps".

"Cela envoie le message aux étudiants et chercheurs les plus brillants du monde que les États-Unis deviennent moins accueillants, moins prévisibles et moins engagés", a déclaré Mme Aw.

Xinhua/VNA/CVN