Des graines de rooibos sud-africain en route vers l'espace

Des graines du thé rooibos d’Afrique du Sud sont en route pour la Station spatiale internationale afin d’étudier leur réaction dans l'espace, ont annoncé jeudi 16 juillet les organisateurs de la première expérience de ce type pour l’Afrique.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Typiquement sud-africain, le rooibos est une plante utilisée pour préparer une infusion légèrement sucrée, sans caféine, riche en antioxydants et vendue dans le monde entier.

La mission est prévue pour octobre et les graines devraient revenir sur Terre en décembre ou en janvier, a indiqué le South African Rooibos Council (SARC). "Les graines seront la première espèce indigène sud-africaine et les premières graines du continent africain à aller dans l’espace", a déclaré son directeur Dawie de Villiers.

"L’objectif est d’exposer les graines à la microgravité et aux radiations spatiales pour découvrir comment elles s’adaptent aux conditions de l’espace et s’il existe un avenir pour une production alimentaire durable au-delà de la terre", a-t-il expliqué.

Le Sarc n'a pas souhaité communiqué sur le coût de l'opération.

Les graines revenues de l’espace seront plantées aux côtés de graines de contrôle et étudiées, afin d’observer d’éventuelles différences, notamment dans la germination et la croissance. Cela devrait ainsi contribuer à la recherche sur la manière dont les plantes réagissent aux conditions spatiales.

Le rooibos - qui signifie "buisson rouge" en afrikaans - a été ajouté en 2021 à la liste des produits protégés de l’Union européenne, ce qui implique que seules les feuilles cultivées dans la région du Cederberg, au sud-est de l’Afrique du Sud, peuvent être vendues sous cette appellation dans les pays de l’UE.

Quelque 22.000 tonnes de rooibos sont produites chaque année en Afrique du Sud, en fonction des précipitations et de la température.

Environ la moitié est consommée localement et le reste est exporté dans plus de 50 pays, principalement le Japon, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

AFP/VNA/CVN