Secteur privé : un parcours vers l'autonomisation des citoyens

Depuis l'époque où la création d'une entreprise nécessitait des dizaines de signatures et de cachets administratifs jusqu'à la reconnaissance de la liberté d'entreprendre comme un principe fondamental, le développement du secteur économique privé au Vietnam témoigne d'une profonde évolution de la conception du développement national.

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Publié à l'occasion d'une année symbolique marquant le 50ᵉ anniversaire de la réunification du pays et les 40 ans de la politique du Đổi Mới, l'ouvrage Le secteur privé au Vietnam - Le moteur le plus important pour enrichir la population et renforcer la nation rassemble les analyses de nombreux experts, chercheurs et entrepreneurs sur l'évolution du privé.

L'ouvrage est codirigé par le Professeur Trân Văn Tho, Pham Chi Lan, Vu Kim Hanh et Dâu Anh Tuân, avec la contribution d'auteurs qui, depuis de nombreuses années, étudient les politiques publiques, participent au débat sur les réformes institutionnelles et accompagnent le développement des entreprises vietnamiennes.

À l'heure où le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé à revenu élevé, ce livre soulève une question essentielle : quel sera le principal moteur de la croissance au cours de la prochaine étape de son développement ? Selon les auteurs, la réponse se trouve inévitablement dans le secteur privé, qui représente aujourd'hui près de la moitié du PIB du pays, génère la majorité des emplois et compte environ un million d'entreprises ainsi que plus de six millions de ménages exerçant une activité économique.

Cependant, la taille et la compétitivité de ce secteur restent encore en deçà de son potentiel et des attentes qu'il suscite. C'est pourquoi l'ouvrage ne se contente pas de retracer les progrès accomplis ; il analyse également les obstacles institutionnels qu'il reste à lever afin que l'économie privée puisse pleinement jouer son rôle de moteur de la croissance du Vietnam.

De la reconnaissance du secteur privé à la liberté d'entreprendre

L'un des articles les plus remarquables est «Réforme institutionnelle : lever les blocages afin de permettre au secteur privé de prospérer dans une nouvelle ère de développement», rédigé par le Dr. Nguyên Dinh Cung. Dans cet article, l'auteur retrace l'évolution de la perception du secteur privé au cours de près de quarante années de Dôi moi (Renouveau). Initialement considéré comme un secteur devant être transformé dans le cadre de l'économie planifiée centralisée, le secteur privé a progressivement été reconnu comme une composante de l'économie, puis comme un moteur important, avant d'être aujourd'hui identifié comme l'un des moteurs les plus essentiels de la croissance économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Dinh Cung, cette évolution n'a toutefois pas suivi une trajectoire linéaire. Certaines périodes ont été marquées par des réformes profondes, tandis que d'autres ont connu un ralentissement, voire l'apparition de nouveaux obstacles. Ainsi, malgré une évolution considérable des orientations politiques, la majorité des entreprises vietnamiennes restent de petite ou de très petite taille, et de nombreux entrepreneurs considèrent encore les risques institutionnels comme plus préoccupants que les risques liés au marché. Si le secteur privé est réellement appelé à devenir le principal moteur de la croissance économique, il ne suffit pas de le reconnaître dans les résolutions officielles ; il est indispensable de lui offrir un environnement des affaires à la hauteur de cette ambition.

Dans une perspective plus concrète, l'article «La Loi sur les entreprises de 1999 : la loi qui a rendu aux citoyens leur liberté d'entreprendre» revient sur l'un des tournants majeurs du processus de réforme institutionnelle. À travers le parcours de plusieurs générations de dirigeants du ministère du Plan et de l'Investissement, il montre que les changements qui paraissent aujourd'hui évidents ont en réalité été le fruit de réformes particulièrement difficiles.

Il fut un temps où la création d'une entreprise obligeait les citoyens à effectuer des démarches auprès de nombreuses administrations, à obtenir des dizaines de signatures et de cachets officiels. Dans certains cas, un même dossier devait recueillir jusqu'à 35 signatures et 35 cachets avant que l'entreprise ne soit autorisée à voir le jour. De nombreuses activités économiques ne pouvaient être exercées qu'après autorisation préalable des autorités compétentes, tandis que les exigences relatives au capital ou aux licences relevaient d'une logique de contrôle a priori. À cette époque, le droit d'entreprendre était davantage une autorisation accordée par l'administration qu'un droit reconnu aux citoyens.

La Loi sur les entreprises de 1999 a constitué un tournant décisif en consacrant le principe selon lequel les citoyens sont libres d'exercer toute activité économique qui n'est pas interdite par la loi. Accompagnée d'une vaste suppression des licences inutiles et des conditions d'accès au marché déraisonnables, cette loi a posé les bases du développement rapide du secteur privé vietnamien au cours des deux dernières décennies. Plus encore, elle a marqué le passage d'une logique de contrôle administratif à une logique de reconnaissance des droits et d'autonomisation des acteurs économiques.

Les défis de la prochaine étape du développement

L'un des principaux mérites de cet ouvrage est qu'il ne se limite pas à un regard rétrospectif sur le passé. Plusieurs auteurs y ouvrent également des pistes de réflexion pour la prochaine étape du développement : comment faciliter l'accès des entreprises au foncier, réduire les coûts liés au respect des réglementations, leur permettre de devenir de grands groupes capables de rivaliser sur les marchés internationaux et d'agir comme moteurs de l'innovation. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu pour les entreprises, mais aussi d'une question déterminante pour la croissance nationale.

En retraçant le parcours allant de la Loi sur les entreprises de 1999 jusqu'à la Résolution N° 68, cet ouvrage montre que le changement le plus fondamental ne réside pas uniquement dans l'essor du secteur privé, mais dans l'évolution de la conception même du développement au Vietnam : passer d'une logique de gestion administrative à une logique d'État facilitateur (État développeur), d'une culture du contrôle à une culture de l'autonomisation, et d'une allocation administrative des ressources à leur libération au service du développement.

C'est sans doute le message central que «L'Économie privée vietnamienne - Le moteur le plus important pour une nation prospère et puissante» souhaite transmettre à ses lecteurs : la prospérité d'un pays ne peut être bâtie que lorsque des millions de citoyens et d'entreprises bénéficient de la confiance, des opportunités et de l'espace nécessaires pour exprimer pleinement leur créativité et leur potentiel d'innovation.

Xuân Hoàng/CVN