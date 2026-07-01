Dà Nang accueillera le Forum financier du Vietnam 2026

Le Forum financier du Vietnam 2026 ( Vietnam Finance Forum - VFF 2026) se tiendra les 9 et 10 juillet à Dà Nang.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement de haut niveau réunira plus de 350 décideurs, représentants d'institutions financières internationales, cabinets de conseil en stratégie, entreprises de technologies financières (fintech), ainsi que des acteurs des marchés de capitaux et des infrastructures financières.

Conçu comme une plateforme de dialogue de grande envergure, le VFF 2026 vise à apporter des réponses aux principaux enjeux stratégiques du secteur. Les discussions porteront sur la modernisation du marché des capitaux, les solutions de finance numérique, le développement des infrastructures financières, ainsi que sur la promotion des investissements durables et le rôle des fonds du capital-risque.

Dans un contexte de profonde transformation de l'économie vietnamienne, le VFF 2026 servira de passerelle entre les orientations des politiques publiques et les réalités du marché. Il offrira également à Dà Nang une occasion de mettre en avant ses atouts, d'affirmer son ambition de devenir un pôle d'innovation financière, d'attirer les capitaux internationaux et de promouvoir des partenariats public-privé efficaces.

Rich McClellan, directeur général du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC HCMC), a souligné que cet événement constituait un forum pionnier porté par le secteur privé. Selon lui, stratèges internationaux, gestionnaires, opérateurs de marché et entreprises technologiques s'y réuniront pour proposer des solutions concrètes. Il s'est déclaré convaincu que le forum contribuerait à transformer les objectifs macroéconomiques du Vietnam en actions concrètes et à développer des centres financiers pleinement intégrés aux réseaux mondiaux.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Chris Vanloon, président de la Central Vietnam Business Alliance, a estimé que le VFF 2026 intervenait à un moment charnière, alors que le Vietnam cherchait à renforcer sa position sur la scène financière régionale. Selon lui, l'événement dépasse le cadre d'une simple conférence : il constituera un espace d'échanges permettant de partager les expériences, de renforcer la confiance entre les acteurs et d'examiner les moyens de permettre au système financier de mieux soutenir l'économie réelle.

Pour Dà Nang, le VFF 2026 représente un véritable levier pour renforcer son attractivité et s'imposer comme un rendez-vous annuel incontournable des investisseurs et des acteurs de la finance internationale. Les retombées du forum devraient stimuler le développement des industries de haute technologie, des services à forte valeur ajoutée, du tourisme d'affaires et de l'écosystème d'innovation dans le Centre du Vietnam.

VNA/CVN