Le Vietnam face aux défis de son nouveau modèle de croissance

Le Vietnam veut bâtir un modèle de croissance fondé sur la connaissance, l’innovation et les technologies stratégiques. Mais cette transition repose sur trois défis majeurs : les institutions, le partenariat public-privé et la mise en œuvre des politiques.

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Photo : BKHCN/CVN

Réunis à Hanoï le 25 juin lors d'un Forum de dialogue stratégique, des responsables, experts et représentants d'entreprises ont débattu des fondements du futur modèle de développement du Vietnam.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a indiqué que cette réflexion serait examinée au plus haut niveau en juillet afin de définir les orientations qui guideront le développement du pays.

Après quarante ans de Renouveau, le Vietnam doit renouveler ses moteurs de croissance. Les avantages liés à une main-d'œuvre bon marché et aux ressources naturelles s'estompent, tandis que la compétition mondiale se concentre désormais sur les talents, les technologies et l'innovation.

"L'esprit du nouveau modèle de développement est de s'appuyer sur la connaissance, avec l'homme et l'entreprise au centre, tandis que l'État joue un rôle de facilitateur", a déclaré le ministre.

Photo : BKHCN/CVN

Selon lui, trois questions restent déterminantes. Le pays doit d'abord mettre en place un cadre réglementaire suffisamment souple pour favoriser l'innovation tout en maîtrisant les risques. Il lui faut ensuite renforcer la coopération entre les pouvoirs publics et les entreprises, notamment dans le partage des risques liés aux technologies. Enfin, les politiques en faveur de la recherche et développement devront être accompagnées de mécanismes concrets de mise en œuvre.

Passer des réformes aux résultats

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, estime que la science et la technologie sont désormais au cœur du modèle de croissance du Vietnam.

"Si, par le passé, la croissance reposait sur le capital et les ressources, aujourd'hui les sciences et les technologies sont au cœur du modèle national, ce qui exige une stratégie associant harmonieusement les forces internes et externes", a-t-il déclaré.

Photo: VNA/CVN

Pour Bùi Thê Duy, directeur de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, le pays a déjà engagé d'importantes réformes. Depuis 2024, plus de cent lois ont été modifiées, dont une trentaine concernant les règles financières. Le gouvernement prévoit également de consacrer au moins 3% des dépenses budgétaires annuelles au développement des sciences, des technologies et de l'innovation.

Malgré ces avancées, "il subsiste un écart entre les politiques de rupture et la pratique. Il faut davantage de décrets et d'instructions de mise en œuvre", a-t-il souligné. Selon lui, plusieurs obstacles subsistent, notamment les incitations fiscales destinées aux entreprises privées et les modalités de gestion des projets de recherche.

Miser sur les infrastructures

Astrid Dita, responsable de l'intelligence artificielle et de l'innovation pour l'Asie au Tony Blair Institute, recommande au Vietnam de distinguer les technologies qui doivent être contrôlées par l'État, celles qui peuvent être simplement orientées par les pouvoirs publics et celles qui nécessitent une coopération internationale.

Elle estime que les investissements publics devraient prioritairement financer des infrastructures communes, comme les plateformes de recherche, les grandes bases de données et la formation des ressources humaines, tout en poursuivant un effort de long terme dans des secteurs tels que les semi-conducteurs ou les technologies quantiques.

Le directeur général de FPT, Nguyên Van Khoa, partage cette vision. Il plaide pour la création d'infrastructures mutualisées, comprenant des capacités de calcul, des données de qualité, des services de cloud et de cybersécurité, afin de permettre aux entreprises et aux établissements de recherche de développer ensemble des projets de R&D.

Pour accélérer la diffusion des innovations, il appelle également l'État à soutenir davantage la demande.

"L'État et les grandes entreprises doivent être les clients des nouvelles technologies", a-t-il insisté.

En conclusion, Vu Hai Quân a assuré que le ministère des Sciences et des Technologies tiendrait compte des recommandations formulées afin de renforcer le cadre institutionnel et de créer un environnement favorable au développement de l'écosystème national de l'innovation.

Thao Nguyên/CVN