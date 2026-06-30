L’investissement étranger, levier de l'autonomie stratégique du Vietnam

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté, le 30 juin à Hanoï, à la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution N°10-NQ/TW du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers.

>> Conférence nationale pour la diffusion de la Résolution N°10-NQ/TW du Politburo

>> Promotion de l’efficacité des investissements étrangers au service du développement national

>> L’attraction des IDE doit renforcer la puissance et l’autonomie nationale

Photo : VNA/CVN

Les participants ont écouté un rapport détaillé présenté par Pham Gia Tuc, membre du Politburo et vice-Premier ministre permanent.

Dans un contexte où le Vietnam construit un nouveau modèle de croissance fondé sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition écologique et le renforcement de son autonomie stratégique, la résolution place le développement de l’économie à capitaux étrangers au cœur de la stratégie nationale de développement.

Le texte fixe pour objectif de faire du Vietnam une destination d’investissement hautement compétitive, capable d’attirer des capitaux de qualité, de renforcer les capacités de production nationales, de développer les synergies entre les entreprises à capitaux étrangers et les acteurs économiques vietnamiens, d’améliorer la compétitivité et l’autonomie stratégique du pays, tout en consolidant son rôle et son prestige sur la scène internationale afin d’atteindre les objectifs de développement fixés pour 2030 et 2045.

Pour réaliser ces objectifs, la Résolution identifie sept groupes de mesures prioritaires, portant notamment sur le renouvellement des perceptions concernant le développement de l’économie à capitaux étrangers ; l’amélioration du cadre juridique et de l’environnement d’investissement ; le développement coordonné des infrastructures et des ressources humaines ; la réorientation des investissements vers les secteurs de haute technologie, notamment les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle ; l’augmentation de la contribution du secteur à capitaux étrangers à l’économie nationale ; le développement des marchés financiers ainsi que le renforcement de la gestion de l’État.

Les participants ont également écouté les interventions des représentants des organisations du Parti des villes de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang, ainsi que celles d’entreprises et d’experts spécialisés dans les investissements étrangers.

Les responsables provinciaux et municipaux ont unanimement souligné l’importance stratégique de cette résolution et réaffirmé leur détermination politique à assurer sa mise en œuvre. Ils ont rappelé les résultats obtenus au cours des dernières décennies tout en proposant des solutions visant à attirer davantage d’investissements directs étrangers de haute qualité et à renforcer l’efficacité de la gestion publique dans ce domaine.

Dans son discours de clôture, Tô Lâm a salué les efforts des organismes chargés de l’élaboration de la résolution ainsi que les contributions des délégués, des entreprises, des investisseurs et de l’ensemble des cadres et militants ayant participé à la conférence.

Il a rappelé que la Résolution N°10-NQ/TW résultait d’un bilan de près de quarante années de politique d’ouverture et d’attraction des investissements étrangers. Selon lui, ce texte marque une évolution importante de la stratégie nationale : il ne s’agit plus seulement d’attirer les capitaux internationaux, mais de sélectionner et d’utiliser efficacement les ressources extérieures afin de renforcer les capacités technologiques, la compétitivité et l’autonomie de l’économie nationale.

Il a souligné que le développement de l’économie à capitaux étrangers devait désormais contribuer directement au renforcement des capacités stratégiques, industrielles et technologiques du pays. À l’horizon 2030, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les pays les plus performants de l’ASEAN en matière d’environnement des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et d’accueil de projets d’investissement à haute valeur ajoutée.

Pour atteindre ces objectifs, il a appelé à une compréhension approfondie de l’ensemble des orientations de la résolution et à une action plus résolue, plus rapide et plus concrète. Il a insisté sur la nécessité d’articuler sa mise en œuvre avec la Résolution du XIVe Congrès national du Parti ainsi qu’avec les autres textes stratégiques du Bureau politique, notamment ceux relatifs au développement du secteur privé et de l’économie publique.

Évoquant les huit missions prioritaires confiées aux différents niveaux de l’administration, il a rappelé que l’investissement étranger ne devait pas se substituer aux capacités nationales, mais contribuer à les renforcer, afin de promouvoir une croissance durable, inclusive et de haute qualité.

Tô Lâm a appelé l’ensemble du système politique, les entreprises ainsi que les investisseurs vietnamiens et étrangers à faire preuve d’un sens élevé des responsabilités, d’esprit d’innovation et de détermination afin de traduire les orientations de la résolution en projets concrets, en entreprises performantes, en nouvelles chaînes de valeur, en emplois qualifiés et en nouvelles capacités de développement pour le pays.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a affirmé que le Comité du Parti du gouvernement renforcerait sa coordination avec le Comité du Parti de l’Assemblée nationale, le Bureau du Comité central du Parti, les commissions centrales du Parti, le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations sociopolitiques, les ministères, les collectivités locales, les associations professionnelles ainsi que les communautés d’entreprises vietnamiennes et étrangères afin d’assurer une mise en œuvre coordonnée, rigoureuse et efficace de la résolution.

Il a également insisté sur la nécessité de lutter contre le formalisme, les retards et les transferts de responsabilité, tout en renforçant les mécanismes de contrôle, de suivi et d’évaluation fondés sur des résultats concrets au service des objectifs de développement du pays dans la nouvelle étape de son développement.

Remerciant les collectivités locales, les associations professionnelles et les entreprises à capitaux étrangers pour leurs propositions, il a estimé que ces contributions permettraient au gouvernement de poursuivre l’amélioration des politiques publiques, de perfectionner l’environnement d’investissement, d’élever la qualité des flux de capitaux internationaux et de renforcer les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises vietnamiennes.

Forts d’une volonté politique affirmée, d’un esprit d’unité, de discipline, d’innovation et d’ambition, le gouvernement, les ministères, les secteurs et les collectivités locales entendent mettre rapidement en œuvre la Résolution N°10-NQ/TW afin de favoriser un développement qualitatif de l’économie à capitaux étrangers, contribuant ainsi à bâtir une économie indépendante, autonome, résiliente et profondément intégrée à l’économie mondiale, tout en soutenant une croissance rapide et durable.

VNA/CVN