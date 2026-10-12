Saigontel mise sur l’espace pour révolutionner la connectivité industrielle

La société Saigon Telecommunication & Technologies Corporation (Saigontel) a obtenu une licence pour fournir des services de télécommunications sans infrastructure réseau propre et pour devenir distributeur agréé de Starlink au Vietnam, intégrant ainsi la connectivité par satellite à son offre de solutions destinées aux entreprises et au secteur industriel.

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Photo : Saigontel/CVN

La société Saigon Telecommunication & Technologies Corporation (Saigontel) a obtenu une licence pour fournir des services de télécommunications sans infrastructure réseau propre et pour devenir distributeur agréé de Starlink au Vietnam, intégrant ainsi la connectivité par satellite à son offre de solutions destinées aux entreprises et au secteur industriel.

Selon Saigontel, le Département des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville a délivré à l’entreprise la licence N°11042/GP-SKHCN le 8 octobre 2026, valable jusqu’au 31 décembre 2030.

En vertu de cette licence, Saigontel est autorisée à revendre des services de télécommunications sur des réseaux publics, notamment des services de lignes louées pour les stations de base mobiles, l’accès à Internet via des réseaux publics de télécommunications par satellite fixe à l’échelle nationale, ainsi que l’accès à Internet via des réseaux publics de télécommunications par satellite mobile pour la connectivité maritime. Ces services couvrent aussi bien les communications nationales qu’internationales.

Auparavant, Saigontel avait signé un accord de coopération avec Starlink Vietnam pour distribuer ces services dans le cadre autorisé par la licence. Développé par SpaceX, Starlink utilise une constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour fournir une connectivité Internet dans les zones où le déploiement d’infrastructures de télécommunications terrestres est complexe. Le système peut également servir de connexion de secours pour les installations nécessitant une communication ininterrompue.

Ce service peut répondre aux besoins des parcs industriels, des secteurs de la fabrication, de la logistique, de la construction, de l’énergie et du transport maritime, ainsi que des usines, des stations de base mobiles, des navires et des installations offshore. Selon les conditions d’infrastructure et les besoins opérationnels, l’Internet par satellite peut servir de connexion principale ou de secours.

Saigontel participe également à un programme pilote visant à éliminer les zones blanches de couverture mobile, en coordination avec l’Autorité des télécommunications (relevant du ministère des Sciences et Technologies), Starlink Vietnam et les services des sciences et technologies de 13 provinces et villes. Le programme prévoit l’installation de 254 kits d’équipement Starlink afin d’évaluer l’applicabilité de cette technologie dans les zones où la connectivité est limitée.

Développer des solutions intégrées de connectivité

Dang Thanh Tâm, président de Saigontel, a déclaré que ce partenariat avec Starlink visait à aider les entreprises à surmonter les contraintes liées aux infrastructures de connectivité, tout en renforçant la confiance des investisseurs dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de l’innovation au Vietnam.

Cette incursion dans les télécommunications par satellite s’inscrit dans la stratégie de Saigontel visant à développer des infrastructures intégrées reposant sur quatre piliers : les infrastructures physiques, les infrastructures numériques, l’énergie et les infrastructures sociales. Cette approche a pour but de soutenir un écosystème industriel durable, la technologie satellitaire venant compléter les solutions de connectivité existantes pour répondre aux besoins opérationnels variés des entreprises et des investisseurs.

D’ici 2030, Saigontel prévoit d’étudier l’extension de sa plateforme pour y inclure des services de gestion de réseau, de surveillance et de sécurité de l’information, en collaboration avec des opérateurs de télécommunications, des intégrateurs de systèmes et des prestataires de services de gestion. L’initiative vise à développer des solutions intégrées de connectivité pour les entreprises, dans le respect des réglementations relatives aux licences et à la protection des données.

VNA/CVN