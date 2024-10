Bruxelles : ville verte

La vie urbaine peut parfois être assez stressante, surtout pour ceux en quête de plus de calme et de détente. Bruxelles regorge d'espaces verts et de magnifiques parcs qui offrent une véritable oasis de tranquillité au cœur de la capitale belge.

Un dimanche matin d'automne. Alors que la lumière du soleil brille à travers le feuillage doré, Linh Bùi, une étudiante vietnamienne, se promène dans un parc bruxellois. Elle a pris l'habitude de se balader chaque week-end dans les parcs ou jardins de la ville. "Dès mon arrivée à Bruxelles, j’ai été impressionnée pas ces espaces verts. Marcher sous les arbres, respirer l'air frais, voir les fontaines, les pelouses, les pigeons... tout cela m'apporte un sentiment de calme et de paix", partage-t-elle.

Tracé au XVIIIe siècle sur les ruines de l'ancien parc des ducs de Bourgogne et des gouverneurs des Pays-Bas, le parc de Bruxelles fut le premier parc public de la ville, s'étendant sur 13 ha. En bordure de la place des Palais, symbole du pouvoir, il renforce par sa majesté la solennité des lieux. Ce parc est délimité par le Palais Royal (au sud), la rue Ducale, le Palais de la Nation (siège du Parlement belge) et la rue Royale. À proximité, on trouve les Musées royaux des beaux-arts, le Musée des instruments de musique et l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg.

Autrefois pavillon de chasse royal, le parc de Bruxelles, également connu sous le nom de parc royal, est le principal lieu de détente des habitants. Il a été conçu comme une promenade néoclassique par l'architecte Barnabé Guimard (1731-1805) et le jardinier de la Cour, Joachim Zinner (1742-1814) : de larges allées rectilignes, bordées de longues plates-bandes de gazon qui créent des perspectives tout en guidant les promeneurs. Pour agrémenter la promenade, le parc est décoré de nombreuses statues inspirées de la mythologie gréco-romaine.

Au Moyen-Âge, les ducs de Brabant utilisaient ce terrain comme réserve de chasse, avant qu'il ne soit réaménagé en 1770 en un parc paisible, orné de fontaines, de sculptures et d'allées.

"Poumons verts"

Les parcs de la capitale belge sont particulièrement animés les après-midis et les week-ends. On y croise des familles et des groupes de jeunes qui viennent y passer du bon temps : certains font du jogging ou se promènent, tandis que d'autres préfèrent discuter autour d'une bonne bière belge. Les parcs du Cinquantenaire, de Woluwe, Tenbosch, Roi Baudouin, le bois de la Cambre, ou encore la forêt de Soignes, sont également des destinations incontournables.

Les parcs et jardins de Bruxelles attirent de nombreux visiteurs étrangers. Nadia, une touriste américaine venue de Chicago, visitait le Square du Petit Sablon avec sa mère. "C'est un lieu fascinant. Nous avons visité de nombreux monuments à Bruxelles, mais nous apprécions particulièrement ces espaces verts, qui sont comme les poumons de la ville", a-t-elle déclaré.

En outre, près de certaines stations de tramway, on peut apercevoir de petits espaces verts équipés de bancs, parfaits pour une pause.

Bruxelles est l'une des capitales les plus vertes d'Europe. Avec plus de 8.000 ha de parcs, de jardins, de bois et de forêts, près de la moitié de la ville est constituée d'espaces verts, selon Bruxelles Environnement. En moyenne, cela représente 28 m² d'espaces verts par habitant, bien que ces derniers soient inégalement répartis dans la Région bruxelloise : 70% se trouvent en périphérie, contre 10% au centre-ville.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN