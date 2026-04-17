Câm Tu s’offre l’or en 200m aux Championnats ouverts d’athlétisme de Singapour

Au meilleur de sa forme et prête pour la finale disputée tard dans la journée, Câm Tu s’est logiquement imposée devant les sept autres concurrentes de la finale du 200 m féminin en 23,64 secondes.

>> Phùng Thi Huê rafle l’or aux Championnats ouverts d’athlétisme de Singapour 2026

Lê Thi Câm Tu a remporté le 200 m féminin le 16 avril lors des Championnats ouverts d’athlétisme de Singapour 2026, offrant ainsi au Vietnam une deuxième médaille d’or de la compétition.

Au meilleur de sa forme et prête pour la finale disputée tard dans la journée, Câm Tu s’est logiquement imposée devant les sept autres concurrentes de la finale du 200 m féminin en 23,64 secondes.

Photo : TTVH/CVN

La Singapourienne Tan Elizabeth-Ann Shee a remporté la médaille d’argent avec un temps de 24,20 secondes, tandis que la Taiwanaise Yang Mei-Mei a terminé à la troisième place en 24,37 secondes.

La meilleure sprinteuse d’Asie du Sud-Est, Veronica Shanti, n’a pas pu participer en raison d’une blessure. La Vietnamienne Kha Thanh Truc a terminé cinquième de la finale avec un chrono de 24,52 secondes.

Il s’agit du deuxième titre vietnamien de ce rendez-vous régional. L’équipe avait auparavant remporté le 100 m féminin grâce à Phung Thi Huê qui a franchi la ligne d’arrivée en premier avec un temps de 11,77 secondes.

Aux Jeux d’Asie du Sud-Est de 2025 en Thaïlande, Câm Tu s’est adjugée la médaille d’argent du 200 m féminin avec un temps de 23,14 secondes, un résultat homologué comme record national. Sa médaille d’or à Singapour témoigne une fois de plus de la réussite de son entraînement.

VNA/CVN